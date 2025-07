L’importanza dell’esperienza nel sistema penale minorile

Un'analisi della mancanza di esperienza tra gli agenti penitenziari e le sue conseguenze sui minori.

La situazione nel sistema penale minorile di Milano è davvero preoccupante. Con il 90% degli agenti in servizio che hanno meno di tre anni di esperienza, ci si deve chiedere: come può un’istituzione così delicata, già sopraffatta da emergenze quotidiane, affrontare le sfide che si presentano? La carenza di personale esperto non è solo un dato statistico, ma un campanello d’allarme che mette in luce un problema sistemico con potenziali conseguenze devastanti, non solo per i minori coinvolti, ma per l’intera comunità.

Un contesto critico: i numeri parlano chiaro

Se analizziamo i dati del sistema penale minorile, emerge un quadro allarmante. Ogni volta che cresce il numero di minori detenuti, assistiamo a un aumento delle rivolte. Non è un semplice problema isolato, ma un sintomo di fragilità del sistema. Prendi, ad esempio, l’episodio del 7 luglio, quando cinque minori hanno rifiutato di rientrare nelle loro celle. È solo l’ultimo di una serie di segnali d’allerta. I danni alla sezione, il ferimento di agenti e l’intervento di poliziotti fuori servizio indicano chiaramente una mancanza di risorse umane e competenze adeguate per gestire crisi di questo tipo.

Il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, SAPPE, ha evidenziato che molti di questi minori sono stranieri e non accompagnati, spesso con fragilità psichiche. Questa realtà complessa richiede un approccio integrato che coinvolga scuola, famiglia e istituzioni, non solo agenti formati. La giustizia minorile, come spesso accade, arriva frequentemente troppo tardi, lasciando i minori in balia di un sistema che non riesce a fornire le risposte necessarie.

Le conseguenze della mancanza di esperienza

Ho visto troppe startup fallire per sottovalutare l’importanza di avere personale esperto e formato. E la stessa logica vale per il sistema penale minorile. La scarsità di agenti competenti non solo compromette la sicurezza degli operatori, ma aumenta il rischio di violenze e di una gestione inefficace dei minori. Ogni agente che entra in servizio senza una preparazione adeguata rappresenta un potenziale pericolo, non solo per se stesso, ma anche per i detenuti e l’intero ambiente carcerario.

Quando i dati mostrano un aumento delle violenze e delle tensioni, è cruciale interrogarsi sul perché. Non si tratta solo di numeri, ma di una questione di formazione e supporto. L’assenza di personale esperto può portare a risposte impulsive e a un’escalation dei conflitti. Inoltre, i minori, spesso vulnerabili, necessitano di un approccio empatico e professionale, che può mancare quando il personale non è adeguatamente formato.

Lezioni pratiche per il futuro del sistema penale minorile

Le esperienze passate insegnano che per costruire un sistema di giustizia minorile efficace è necessario investire nella formazione continua degli agenti. Non basta avere un alto numero di personale; è fondamentale che questo personale sia preparato a gestire situazioni critiche e a relazionarsi con minori in difficoltà. Creare programmi di formazione mirati, che affrontino le specificità del lavoro con minori in contesti di crisi, è essenziale.

Inoltre, la collaborazione tra le istituzioni deve essere rafforzata. La giustizia minorile non deve essere vista come un’entità isolata, ma come parte di un approccio più ampio che coinvolga educatori, assistenti sociali e psicologi. La mancanza di un sistema integrato porta a ritardi nell’intervento e a soluzioni temporanee che non risolvono il problema alla radice.

Takeaway azionabili per un cambiamento significativo

Affrontare la crisi nel sistema penale minorile richiede un cambiamento radicale. Investire nella formazione del personale è fondamentale, ma non basta. È necessario promuovere una cultura di collaborazione tra istituzioni e professionisti del settore. La giustizia minorile non può essere considerata come un’entità isolata, ma come una parte di un sistema complesso che richiede risposte coordinate e tempestive.

Infine, è cruciale non perdere di vista l’umanità dei minori coinvolti. Ogni decisione deve essere presa considerando il loro benessere, con l’obiettivo di reintegrarli nella società, non di punirli. Solo così potremo costruire un sistema che non solo gestisce le emergenze, ma promuove un futuro migliore per i minori e per la società nel suo complesso.