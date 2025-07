Capriolo: storia, enogastronomia e sport nel cuore della Franciacorta

Alla scoperta di Capriolo, un comune ricco di storia e tradizioni nel cuore della Franciacorta.

Capriolo, un comune di circa 9.500 abitanti situato nella provincia di Brescia, è una gemma immersa nella splendida regione della Franciacorta. Ma lo sapevi che questo territorio non è famoso solo per i suoi vini di alta qualità? Qui, tra castelli e panorami mozzafiato, si intrecciano storia, cultura e innovazione. La trasmissione “Dentro e fuori dal Comune” ci invita a scoprire le peculiarità e i tesori di Capriolo, un viaggio che promette di svelarci un lato affascinante e spesso dimenticato della nostra Italia.

Il Castello di Capriolo: un simbolo di resistenza

Il castello di Capriolo è senza dubbio uno dei punti focali della storia locale. Con la guida della storica Lara Salogni, scopriamo che questa fortificazione è stata distrutta e ricostruita più volte nel corso dei secoli. Ma non è solo un baluardo contro le invasioni; è stato anche un luogo strategico per il controllo delle vie di comunicazione. Chiunque abbia visitato questa zona sa che il castello ha visto il passaggio di numerosi eserciti, dai bergamaschi ai bresciani, fino all’epoca napoleonica. La sua storia racconta di resilienza e adattamento, rispecchiando le sfide e le trasformazioni di un’intera comunità.

Esplorando il centro storico, ci imbattiamo nel Museo del Ricordo e nelle opere d’arte custodite nella Chiesa di San Giorgio, tra cui l’ormai celebre altare del Romanino. Questi luoghi non raccontano solo la storia di Capriolo, ma offrono anche uno spaccato della vita quotidiana dei suoi cittadini, sottolineando l’importanza della cultura e della tradizione nella formazione dell’identità locale. Chi non ama perdersi tra le storie di un passato che vive ancora nei nostri giorni?

Capriolo tra agricoltura e innovazione industriale

Il sindaco Luigi Vezzoli ci parla del legame indissolubile tra Capriolo e l’agricoltura, con un focus particolare sulla viticoltura, che oggi rappresenta una delle principali attività economiche. Ma c’è di più: la storia industriale del comune, caratterizzata da una forte tradizione manifatturiera, sta attraversando un processo di riconversione affascinante. Le filature stanno cedendo il passo alle vertical farm, e il settore della meccanica si sta evolvendo verso il distretto della gomma. Questo cambiamento testimonia la capacità di adattamento della comunità, che abbraccia l’innovazione mantenendo vive le tradizioni locali. Ti sei mai chiesto come un piccolo comune possa affrontare queste sfide in modo così efficace?

In questo contesto, l’enogastronomia gioca un ruolo fondamentale. Il salame De.Co, prodotto dal norcino Silvano Palazzi, è un esempio concreto di come la tradizione culinaria possa evolversi, rimanendo radicata nel territorio. Allo stesso modo, la cucina dell’agriturismo Corte Lantieri, sotto la guida dello chef Gabriele Cristini, ci insegna a preparare un brasato al Curtefranca, un piatto che unisce sapori tradizionali e ingredienti locali. La cucina non è solo nutrimento; è un modo per raccontare storie e mantenere vive le tradizioni.

Sport e comunità: una forza trainante per Capriolo

Non possiamo dimenticare l’importanza dello sport nella vita di Capriolo. Il 707 team Minini, con i suoi successi nel triathlon, e la Polisportiva Capriolese, nota per le sue campionesse di ginnastica ritmica e artistica, sono esempi chiari di come la passione per lo sport possa unire la comunità e fornire opportunità di crescita e sviluppo. Queste realtà non solo promuovono uno stile di vita sano, ma fungono anche da stimolo per i giovani, incoraggiandoli a perseguire i propri sogni e a impegnarsi attivamente nella vita sociale. Chi non vorrebbe far parte di una comunità così attiva e coinvolgente?

Il programma “Dentro e fuori dal Comune” va in onda settimanalmente, portando alla luce storie e bellezze di luoghi spesso trascurati, ma ricchi di potenzialità. La prossima puntata ci porterà a Orzinuovi, continuando questo viaggio alla scoperta della Franciacorta e delle sue meraviglie. Non perdere l’occasione di scoprire la magia di questi luoghi!