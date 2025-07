La scomparsa di Padre Eugenio Bollati: un lutto per Cantalupo e Cerro Maggiore

La frazione di Cantalupo si stringe nel dolore per la perdita di un religioso che ha dedicato la sua vita alla comunità.

La comunità di Cantalupo, così come quella di Cerro Maggiore, è in lutto per la scomparsa di Padre Eugenio Bollati, un frate cappuccino che ha dedicato la sua vita al servizio dei fedeli. La sua morte, avvenuta all’età di 71 anni, segna la fine di un’era per molti che lo hanno conosciuto e apprezzato. Padre Eugenio non era solo un religioso, ma un vero e proprio punto di riferimento per la parrocchia Madonna di Campagna a Torino, dove ha prestato servizio con dedizione e passione.

Una vita dedicata al servizio e alla comunità

Padre Eugenio Bollati è nato e cresciuto nella frazione di Cantalupo, un luogo che ha segnato profondamente la sua formazione. Fin da giovane, la sua vocazione religiosa si è manifestata chiaramente, portandolo a intraprendere il cammino con i Frati Cappuccini. Nel corso della sua carriera, ha avuto un ruolo cruciale nella vita religiosa della sua comunità, contribuendo a rafforzare i legami tra le persone e a diffondere valori di solidarietà e amore. Chiunque abbia avuto l’opportunità di conoscerlo sa quanto fosse presente nei momenti di festa e di difficoltà, testimoniando un’umanità profonda e un forte senso di responsabilità verso i suoi parrocchiani.

La sua nomina a Padre Provinciale ha ulteriormente evidenziato il suo impegno e la sua leadership all’interno dell’ordine religioso. Questo ruolo non solo ha comportato responsabilità amministrative, ma ha anche rappresentato un’importante opportunità per influenzare positivamente altre comunità, ispirando molti giovani a seguire la sua strada. Le sue omelie, cariche di saggezza e di una profonda comprensione della condizione umana, toccavano il cuore di tutti, lasciando una traccia indelebile nelle menti e nei cuori di chi le ascoltava.

Un impatto duraturo sulla comunità

La scomparsa di Padre Eugenio lascia un vuoto incolmabile. La sua capacità di ascolto e il suo approccio empatico hanno fatto sì che molti si sentissero a proprio agio nel condividere le proprie preoccupazioni e speranze. Non era raro vederlo camminare per le strade di Cantalupo, fermandosi a parlare con i residenti e ascoltando le loro storie, offrendo sempre supporto e conforto. Questo legame profondo con la comunità ha contribuito a costruire un clima di fiducia e rispetto reciproco, che sarà difficile mantenere senza di lui.

Le cerimonie di commemorazione e i momenti di riflessione organizzati in suo onore sono un chiaro segno dell’affetto e della stima che tutti nutrono nei suoi confronti. Non solo le persone anziane, ma anche i giovani che hanno avuto la fortuna di conoscerlo si uniscono nel ricordo di un uomo che ha sempre messo il bene degli altri al primo posto, incarnando i valori fondamentali della fede cappuccina. È incredibile pensare a come una persona possa lasciare un’impronta così forte in un’intera comunità.

Riflessioni su un’eredità spirituale

Padre Eugenio Bollati non sarà dimenticato. La sua vita e il suo operato ci ricordano l’importanza di fare delle scelte significative e di dedicare il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri. In un mondo spesso caratterizzato dalla superficialità, la sua esistenza ci invita a riflettere su cosa significhi veramente essere parte di una comunità. I suoi insegnamenti e il suo esempio continueranno a risuonare tra coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, ispirandoli a vivere con maggiore consapevolezza e altruismo.

La sua eredità vivrà nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. La comunità di Cantalupo e Cerro Maggiore si unisce nel ricordo di Padre Eugenio, celebrando la vita di un uomo che ha dedicato ogni giorno alla sua missione di amore e servizio. Sarà sempre un faro di luce per tutti noi, un modello di dedizione e umanità che ci sprona a fare meglio, a essere migliori.