Il ricordo di Viviana Baldassini: una vita di generosità e impegno

Viviana Baldassini, una figura di riferimento per la comunità di San Vittore Olona, è venuta a mancare tragicamente. La sua vita è un esempio di amore e impegno.

La comunità di San Vittore Olona è in lutto per la perdita di Viviana Baldassini, una donna di 63 anni, vittima di un tragico incidente avvenuto a Robecchetto con Induno. Questo evento ha scosso profondamente i residenti, che ricordano Viviana non solo per la sua generosità, ma anche per il suo spirito indomito e il suo impegno sociale. I funerali sono stati programmati per mercoledì 9 luglio 2025, alle 11, nella chiesa parrocchiale di San Vittore Olona, un luogo che rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità.

La tragedia e il ricordo

Il tragico incidente che ha portato alla morte di Viviana è avvenuto nel pomeriggio di domenica 6 luglio 2025. La notizia ha rapidamente fatto il giro del paese, lasciando tutti sgomenti. Viviana era molto conosciuta e rispettata: moglie di Giuseppe Galli, ex organista della Parrocchia, era descritta da tutti come una persona buona e generosa. La sua vita è stata dedicata alla famiglia e alla comunità, e la sua mancanza si farà sentire profondamente. Ma chi era davvero Viviana?

Alessandro, il figlio di Viviana, è attualmente attivo nella lista Civicamente, all’opposizione, che sostiene l’ex sindaco Daniela Rossi. La lista ha voluto esprimere il proprio cordoglio con un messaggio toccante: \”Viviana Baldassini Galli rimarrà una testimonianza esemplare per tutti coloro che l’hanno conosciuta bene. Un esempio di grande forza d’animo, di pazienza, quella che il nostro don Giovanni chiamava Santa, dentro un vissuto quotidiano che ha richiesto tanto impegno e tanto amore.\” Queste parole racchiudono l’essenza di una vita dedicata agli altri.

Un’eredità di amore e impegno

Viviana Baldassini non era solo una madre e una moglie, ma un pilastro della comunità. La sua vita è stata caratterizzata da un continuo impegno verso gli altri. Chiunque l’abbia conosciuta sa che il suo amore per la propria famiglia e la sua disponibilità ad aiutare chiunque ne avesse bisogno erano senza pari. Questo è il motivo per cui la comunità si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di immenso dolore. Ma cosa possiamo imparare da una persona così straordinaria?

La lista Civicamente ha sottolineato quanto fosse importante la sua presenza, affermando che \”possedeva tanto di tutto\”. Questo è un richiamo alla capacità di Viviana di donare amore e sostegno a chiunque entrasse nella sua vita. La comunità di San Vittore Olona ha perso una figura esemplare, e il ricordo delle sue azioni continuerà a vivere nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta. Come possiamo noi, oggi, portare avanti il suo lascito?

Un momento di riflessione

La perdita di Viviana Baldassini è un’opportunità per riflettere sull’importanza delle relazioni umane e sull’impatto che possiamo avere sugli altri. La sua vita è stata un esempio luminoso di come una persona possa influenzare positivamente la comunità attorno a sé. In momenti come questi, è fondamentale unirsi e sostenersi a vicenda, ricordando che l’amore e l’impegno per gli altri sono i valori fondamentali che ci legano. La cerimonia di mercoledì non sarà solo un modo per dire addio, ma anche un’occasione per celebrare una vita dedicata al servizio e all’amore. Cosa faremo noi per onorare la sua memoria?