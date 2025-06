Le nuove assegnazioni dei sacerdoti novelli a Milano

I nuovi sacerdoti della Diocesi di Milano hanno ricevuto le loro destinazioni: ecco dove saranno impegnati.

Questa mattina, nella suggestiva Cappella arcivescovile, l’Arcivescovo di Milano ha celebrato l’Ora Media insieme agli undici preti novelli, ordinati lo scorso 7 giugno. Un momento davvero significativo, non solo per i sacerdoti, ma anche per le comunità che avranno il privilegio di accoglierli. La comunicazione delle nuove destinazioni ha creato grande attesa: ogni nuovo incarico rappresenta un’opportunità preziosa per servire e guidare le comunità locali. Chi non ha mai sognato di contribuire attivamente al benessere del proprio quartiere?

Assegnazioni e comunità

Al termine della celebrazione, mons. Delpini ha annunciato con entusiasmo le destinazioni dei nuovi sacerdoti, sottolineando quanto sia fondamentale il loro ruolo nel sostenere la vita spirituale e comunitaria. Quattro sacerdoti rimarranno a Milano, mentre gli altri saranno distribuiti nelle province limitrofe. Ecco un elenco dettagliato delle nuove assegnazioni:

Riccardo Borsani – Vicario della Comunità pastorale “S. Giacomo e S. Teresa di Calcutta” in Vergiate (VA), che comprende diverse parrocchie nel comune.

Stefano Cazzaniga – Vicario della Comunità pastorale "Madonna dell'Aiuto" a Gorgonzola (MI), con responsabilità su parrocchie significative della zona.

Luca Crespi – Vicario parrocchiale a Milano, per le parrocchie di S. Maria e S. Pietro e altre.

Claudio Darman – Vicario della Comunità pastorale "Padre Nostro" a Milano, che include diverse chiese storiche.

Marco Eliseo – Vicario della Comunità pastorale "S. Croce" in Garbagnate Milanese (MI).

Luca Manes – Vicario della Comunità pastorale "S. Giovanni XXIII" a Milano.

Amilkar Naranjo – Vicario della Comunità pastorale "Beato Charles De Foucauld" a Milano.

Massimiliano Rossignoli – Vicario della Comunità pastorale "S. Maria e S. Luca" a Milano.

Luca Vignali – Vicario della Comunità pastorale "S. Caterina" in Besana in Brianza (MB).

Giorgio Vignati – Vicario della Comunità pastorale "Maria Aiuto dei Cristiani" in Cavaria con Premezzo (VA).

Davide Zilioli – Vicario della Comunità pastorale "S. Paolo" a Giussano (MB).

Il valore del servizio

La scelta delle destinazioni non è mai casuale; ogni sacerdote porta con sé esperienze, talenti e visioni uniche che possono arricchire la vita delle parrocchie. È fondamentale che questi nuovi vicari comprendano non solo le necessità spirituali, ma anche quelle sociali e culturali delle comunità a cui sono chiamati. In un’epoca in cui la fede deve confrontarsi con sfide sempre nuove, il supporto e l’attenzione dei sacerdoti sono più che mai necessari. E tu, come percepisci l’importanza di un sacerdote vicino alla tua quotidianità?

Ogni comunità ha le proprie peculiarità e richiede un approccio personalizzato. Sarà interessante osservare come i nuovi sacerdoti si integreranno e quali iniziative porteranno avanti per coinvolgere la comunità e promuovere la crescita spirituale. Con l’auspicio che possano diventare punti di riferimento e guide per tanti fedeli, la loro missione è tanto impegnativa quanto gratificante. Il loro lavoro potrà davvero fare la differenza nella vita di molti.

Conclusioni e riflessioni

Le nuove assegnazioni sono un segno di continuità e rinnovamento all’interno della Diocesi di Milano. Ogni sacerdote ha l’opportunità di lasciare un segno indelebile nelle comunità che servirà. La sfida è quella di mantenere viva la fede e di promuovere il dialogo intergenerazionale, affinché le parrocchie possano prosperare e crescere. La presenza di questi nuovi sacerdoti è un invito a tutti i membri delle comunità a partecipare attivamente alla vita ecclesiale, contribuendo alla costruzione di un ambiente di condivisione e supporto reciproco. E tu, sei pronto a fare la tua parte? Il futuro delle nostre comunità è nelle nostre mani.