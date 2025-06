Arresti alla stazione Centrale di Milano: quattro uomini in manette e un minore ritrovato

La Polizia di Stato arresta quattro persone alla Milano Centrale e rintraccia un minore scomparso.

Il crimine non dorme mai, e nemmeno la Polizia di Stato. Giovedì 12 giugno, in un intervento mirato presso la stazione ferroviaria di Milano Centrale, gli agenti hanno arrestato quattro uomini e rintracciato un minore scomparso. Non è una novità, ma la situazione si fa sempre più tesa in uno dei nodi ferroviari più importanti d’Italia.

Dettagli sugli arresti

Il primo arresto è avvenuto in mattinata, quando gli agenti della Polfer sono stati allertati riguardo un uomo a bordo di un treno giunto al binario 7. L’uomo, un marocchino di 28 anni, rifiutava di scendere e un controllo ha rivelato che era privo di documenti. La sorpresa è arrivata quando ha dichiarato false generalità. Non solo: l’uomo aveva un provvedimento di espulsione a suo carico, con un divieto di rientro in Italia per cinque anni. L’arresto per false attestazioni a pubblico ufficiale è stato immediato.

Il cittadino sanmarinese e il suo passato criminale

Ma non è finita qui. Durante la stessa operazione, gli agenti hanno arrestato un sanmarinese di 29 anni. Questo soggetto, con precedenti penali, era destinatario di un ordine di cattura. Fermato per un controllo, è emerso che doveva scontare oltre quattro anni di reclusione, oltre a dover pagare una multa di 5.250 euro. La sua lista di reati include violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, il tutto commesso in diverse località della riviera romagnola tra il 2018 e il 2021. Che storia!

Il minore ritrovato e le operazioni di polizia

Non solo arresti. La Polizia ha anche rintracciato un minore scomparso, un fatto che aggiunge un ulteriore elemento di importanza all’operazione. La stazione di Milano Centrale è un luogo di passaggio per molti e, purtroppo, anche per individui con intenti poco chiari. La Polizia Ferroviaria è sempre in prima linea per garantire la sicurezza. Ma cosa ne sarà di questi individui? E quali altre sorprese si nascondono tra i binari affollati di questa stazione?

La situazione è tesa e il lavoro della Polizia continua incessante. Un’operazione che fa riflettere sulla sicurezza nelle stazioni e sul monitoraggio di situazioni critiche. Gli arresti sono solo la punta dell’iceberg, e la questione del crimine nelle aree ad alta densità di transito rimane un tema caldo.