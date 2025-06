Sparatoria a Rozzano: un uomo di 30 anni in fin di vita dopo colpi di pistola

Nella notte una sparatoria a Rozzano lascia un uomo di 30 anni in fin di vita e un 20enne ferito. Le indagini proseguono.

Un uomo di 30 anni è in fin di vita dopo essere stato colpito da due proiettili durante una sparatoria avvenuta a Rozzano. La violenza è esplosa intorno all’1 di notte in viale Liguria, un’area già nota per episodi di criminalità. Un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito al viso, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

La dinamica dell’episodio

La sparatoria ha avuto luogo in un parcheggio tra i palazzi di edilizia popolare. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni individui avrebbero aperto il fuoco mirato ai due uomini. Il trentenne, raggiunto da colpi al volto e alla spalla, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano. Qui, i medici lottano per salvarlo, mentre il 20enne, colpito di striscio, è stato assistito ma non è in pericolo di vita.

Indagini in corso

I carabinieri della compagnia di Corsico hanno avviato le indagini. Non si esclude alcuna pista, ma secondo alcune indiscrezioni, i due feriti potrebbero essere coinvolti in dinamiche di spaccio di droga. Questo episodio riaccende l’allerta sicurezza in una zona già segnata da episodi di violenza.

Un contesto inquietante

La sparatoria in viale Liguria non è un caso isolato. Solo una settimana fa, un giovane di 20 anni era stato arrestato per aver ferito un coetaneo con un colpo di pistola alla gamba, sempre nella stessa area, per motivi sentimentali. Anche il 28 maggio, un’altra sparatoria ha visto un ferito nel quartiere Aler.

Rozzano continua a essere sotto i riflettori per episodi di criminalità e violenza armata, spesso riconducibili a faide personali o regolamenti di conti nel mondo dello spaccio. La città, già catalogata come una “zona rossa” per contrastare degrado e illegalità, sembra lontana da una vera tranquillità.

Un futuro incerto

La situazione a Rozzano resta critica. Le autorità sono chiamate a intensificare le misure di sicurezza per garantire l’incolumità dei cittadini. La comunità si interroga su come affrontare un problema che sembra radicato, e la paura di nuove violenze aleggia nell’aria. Cosa succederà ora? Le indagini forniranno risposte, ma la tensione rimane alta.