Milano riparte con il cinema all’aperto nonostante il furto devastante

Malgrado un furto che ha messo a rischio l'evento, Milano torna a vivere il cinema all'aperto con spirito di comunità.

Un furto devastante non ferma Milano. La rassegna cinematografica ‘Scendi, c’è il cinema!’ parte stasera con la proiezione di ‘C’è ancora domani’. Il quartiere Giambellino-Lorenteggio si prepara a tornare sotto le stelle per vivere il cinema come un atto di comunità.

Un’iniziativa che unisce

Dal 13 giugno al 12 luglio 2025, i cortili di Giambellino-Lorenteggio si riempiranno di colori e suoni. Quest’estate, la rassegna non è solo un evento: è un simbolo di resistenza culturale. I volontari del Laboratorio di Quartiere trasformano gli spazi comuni in piazze aperte al dialogo e alla socialità. Qui, il cinema non è mera evasione, ma un modo per raccontarsi, per condividere esperienze e storie.

Il furto e la risposta del quartiere

Ma non tutto è filato liscio. A fine aprile, un furto ha colpito duramente l’organizzazione: il proiettore, l’impianto audio e altri strumenti vitali per la rassegna sono stati rubati. Un colpo duro, ma il quartiere non si è arreso. In poche ore, una campagna di crowdfunding ha mobilitato centinaia di persone, dimostrando che la solidarietà è più forte di qualsiasi avversità.

Il programma di apertura

La rassegna parte stasera, alle 21.30, nel Laboratorio di Quartiere. Prima della proiezione di ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi, ci sarà un momento musicale e un quiz a tema con i Musici di Euterpe. Un modo per riscaldare l’atmosfera e dare il benvenuto a tutti coloro che vogliono partecipare.

Il futuro della rassegna

Il 14 giugno, il cinema si sposta alla Biblioteca di Quartiere con ‘Kung Fu Panda’, un classico dell’animazione. Ma questo è solo l’inizio. Altri film, altri cortili, e altre occasioni per ritrovarsi. Scendi, c’è il cinema! diventa così un canto di speranza, un atto di cura verso il territorio. Non è solo un festival, è un modo per restare umani, anche nelle periferie.