A Senago debutta il Controllo del Vicinato per i commercianti nel 2025

A Senago debutta il Controllo del Vicinato per i commercianti, un'iniziativa che punta a rafforzare la sicurezza locale.

Il 13 giugno segna una data importante per Senago: parte il Controllo del Vicinato per i commercianti. Un’iniziativa che si sviluppa sulla scia del tradizionale controllo di vicinato, ora esteso anche al mondo del commercio. Due nuovi gruppi vengono creati, grazie all’impegno e alla disponibilità degli esercenti locali. Ma cosa significa davvero questo per la sicurezza della città?

Un’iniziativa che prende forma

Il Controllo del Vicinato è un modello consolidato. Iniziato come un modo per i residenti di collaborare tra loro, oggi si evolve per includere anche i commercianti. I gruppi, uno situato nel centro di Senago e l’altro in via Repubblica, sono coordinati rispettivamente da Patrizia Righettini e Luana Cucurnia. “Grazie ai nostri commercianti! La loro collaborazione è fondamentale per migliorare la sicurezza nella nostra città”, commenta il sindaco Magda Beretta.

Il ruolo dei commercianti

Ma cosa possono fare i commercianti per rendere Senago un luogo più sicuro? La risposta è semplice: collaborare e comunicare. Condividere informazioni sui comportamenti sospetti e sostenersi a vicenda in caso di problemi è cruciale. Ogni segnalazione può fare la differenza, e la presenza di un gruppo unito può dissuadere i malintenzionati. In questo modo, i commercianti diventano una rete di protezione attiva.

L’importanza della comunità

Il Controllo del Vicinato non è solo una questione di sicurezza, ma anche di comunità. La creazione di legami tra commercianti e cittadini può rafforzare il tessuto sociale. “L’unione fa la forza”, afferma il vicesindaco e assessore al Commercio Tania Salamone. L’incontro tra le forze locali è un passo fondamentale per costruire un ambiente più sicuro e accogliente.

Un messaggio chiaro

Il sindaco Beretta ha lanciato un invito a tutti i commercianti: “Chi non si è ancora unito a questa iniziativa è il benvenuto!”. Un appello chiaro, che sottolinea l’importanza di una partecipazione attiva. La sicurezza è un bene collettivo e richiede il contributo di tutti.

Prospettive future

Con l’avvio di questi gruppi, si apre un nuovo capitolo per Senago. I commercianti non sono più soli; insieme possono affrontare le sfide quotidiane. Che impatto avrà questa iniziativa sulla sicurezza della città? Come si svilupperanno queste collaborazioni nel tempo? Restiamo sintonizzati per scoprire i prossimi sviluppi di questa importante iniziativa locale.