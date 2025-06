Magenta Jazz Festival 2025: celebrazione del jazz e omaggio a Emilio Soana

Il Magenta Jazz Festival 2025 celebra il jazz internazionale e i giovani talenti con un programma ricco di eventi.

Da domani, Magenta si trasforma in un palcoscenico vivente. L’edizione 2025 del Magenta Jazz Festival, uno dei festival più longevi della Lombardia, rende omaggio a Emilio Soana, figura di spicco del jazz. La manifestazione si distingue per la sua apertura verso artisti internazionali e nuove promesse del settore. Con un mix di concerti, conferenze e eventi speciali, il festival promette di catturare l’attenzione di appassionati e curiosi.

Un programma variegato per tutti i gusti

La ventisettesima edizione del festival si articola in due fasi: la Summer Edition, che si svolgerà a giugno, e la Winter Edition, prevista per l’autunno. La Summer Edition si inserisce nel calendario del Giugno Magentino 2025, offrendo un programma denso di appuntamenti imperdibili. Giovedì 12 giugno, la Dixieland Maxentia Brass Band darà il via ai festeggiamenti animando i mercatini in Piazza Liberazione, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Il 19 giugno, il cortile di Casa Giacobbe ospiterà il Trio AZUL, con Attilio Zanchi, Fausto Beccalossi e Oscar Del Barba. Questi musicisti, noti per la loro maestria, presenteranno un concerto che spazia tra jazz, musica cubana e influenze brasiliane. Sarà un viaggio sonoro che promette di rapire i cuori di tutti i presenti.

Eventi speciali e giovani talenti

Ma non finisce qui. Domenica 29 giugno, la Sala Consiliare di Via Fornaroli si trasformerà in un palcoscenico per due eventi dedicati al jazz giallo, curati da Danilo Bazzucchi. Alle 17:30, Franco Bergoglio presenterà “Sassofoni e pistole”, un reading multimediale che esplora il legame tra jazz e narrazione noir. A seguire, alle 21, i giovani musicisti Riccardo Catria e Daniele Del Gobbo porteranno in scena il loro progetto “Cantastorie”, un mix di creatività e talento che farà brillare gli occhi degli spettatori.

Il 4 luglio, sempre nel cortile di Casa Giacobbe, sarà la volta dello Spiritus Spiritus Trio, con ospite d’eccezione Michel Godard, che stupirà il pubblico con il suo virtuosismo al basso tuba e al serpentone. Un concerto che si preannuncia memorabile, arricchito dalle percussioni armoniche di Francesco D’Auria e dal fraseggio di Tino Tracanna ai sassofoni.

Accesso gratuito e aggiornamenti

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo, i concerti si sposteranno al Teatro Lirico di Via Cavallari, garantendo così la continuazione delle celebrazioni musicali. Magenta Jazz Festival è un’occasione da non perdere per tutti gli amanti della musica e della cultura, un evento che unisce tradizione e novità in un mix esplosivo di ritmi e emozioni. Chi non è curioso di scoprire come il jazz possa evolversi e rimanere attuale, anche in un contesto così ricco di storia?