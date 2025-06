Incidente stradale ad Arluno: camion perde il carico in rotonda

Un camion in rotonda ad Arluno perde il carico, pericolo scampato per i passanti.

Ad Arluno, un incidente stradale ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Mercoledì 11 giugno, intorno alle 13, un camion in transito ha perso il carico mentre attraversava la rotonda di via per Turbigo. Fortunatamente, la situazione si è risolta senza feriti, ma non senza tensione.

Il momento dell’incidente

Secondo le ricostruzioni della Polizia Locale, il camion si è sbilanciato e ha lasciato cadere un motore elettrico industriale sulla carreggiata. Gli agenti del comando arlunese hanno subito raggiunto il luogo dell’incidente, lavorando in sinergia con il personale dell’amministrazione di Regione Lombardia. La rapidità dell’intervento ha permesso di evitare il caos e ha agevolato il ripristino della viabilità.

Dettagli e reazioni

La scena si è presentata inquietante: il motore, di grandi dimensioni, occupava gran parte della strada. Nonostante il rischio, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. I passanti, in quel momento, non sapevano se ridere o piangere. “È incredibile, poteva andare molto peggio!” ha commentato un automobilista che ha assistito all’accaduto. Un momento di panico, fortunatamente risolto senza gravi conseguenze.

Le dinamiche del traffico

La rotonda di via per Turbigo è nota per il suo intenso traffico, specialmente nelle ore di punta. Gli automobilisti spesso si trovano a dover affiancare i tir che transitano, con manovre che richiedono estrema attenzione. Il rischio di incidenti è costante, e questo episodio ne è la prova concreta. “È un tratto molto pericoloso, ci vorrebbero più controlli”, ha aggiunto un altro testimone, visibilmente scosso.

Un incidente che poteva essere fatale

Se il camion avesse urtato un’auto o se qualche veicolo fosse stato più vicino al momento della caduta del motore, le conseguenze sarebbero potute essere disastrose. La fortuna ha assistito i presenti, ma le domande rimangono: cosa sarebbe successo se non ci fosse stata un’adeguata risposta degli agenti? Le autorità locali dovranno sicuramente riflettere su questo episodio, affinché non si ripeta.