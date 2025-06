Il Museo del Fumetto di Milano chiude definitivamente il 15 giugno 2025

Dopo anni di successi, il museo del fumetto di Milano chiude i battenti. Scopri le ultime novità.

Una notizia che ha lasciato senza parole appassionati e sostenitori: il Museo del Fumetto di Milano, noto anche come WOW Spazio Fumetto, chiuderà definitivamente i battenti. La data fatidica è fissata per il 15 giugno, una chiusura che segna la fine di un’era per un’istituzione che ha celebrato il mondo del fumetto per ben 14 anni.

La situazione attuale

Il Comune di Milano ha reagito con urgenza alla notizia della chiusura. Dopo un acceso dibattito mediatico, ha offerto una soluzione parziale, ma costosa, alla Fondazione Franco Fossati, che gestisce il museo. “Solo ieri, abbiamo ricevuto un’intimazione a lasciare i locali entro il 15 giugno”, dichiarano i rappresentanti del museo. La comunicazione è arrivata in un clima di grande tensione, con articoli che si susseguono e l’opinione pubblica che si mobilita.

Un addio che fa male

La lettera ricevuta dal Comune, sebbene contenga proposte, non è stata accolta con entusiasmo. “È triste dover arrivare agli sgoccioli per vedere una soluzione”, ha dichiarato un portavoce del museo. La festa di addio programmata per il 15 giugno è un tentativo di salutare i tanti visitatori che nel corso degli anni hanno reso vivo questo spazio. “Vogliamo celebrare il nostro percorso con chi ci ha sostenuto”, hanno aggiunto.

Perché chiudere?

Dietro la chiusura si cela una storia di difficoltà economiche e sfide burocratiche. La Fondazione Franco Fossati ha lottato contro un sistema che sembra non avere spazio per la cultura, in particolare per il fumetto. “Non abbiamo potuto partecipare al bando di assegnazione dello spazio”, spiegano. Una mancanza di risorse che ha costretto alla resa. Ma cosa succederà ora? I dubbi rimangono. C’è chi teme che questo sia solo l’inizio di un lento declino per la cultura a Milano.

Il futuro del fumetto a Milano

Mentre il museo si prepara a chiudere, la comunità si interroga sul futuro del fumetto nella città. Esistono altre realtà pronte a raccogliere l’eredità di WOW Spazio Fumetto? La festa di addio non sarà solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per riflettere su come la cultura possa essere sostenuta. E, soprattutto, su come gli appassionati possano continuare a vivere la passione per il fumetto, anche al di fuori di queste mura.

Un appello alla comunità

Il museo invita non solo i sostenitori, ma anche i curiosi, a partecipare a questa giornata speciale. Un’ultima occasione per visitare le mostre, conoscere gli artisti e immergersi nel mondo del fumetto. La chiusura è imminente, ma la speranza di una rinascita non è ancora svanita. Il fumetto vive, e continuerà a vivere.