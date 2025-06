Granfondo Livigno Alé 2025: sfide mozzafiato tra le montagne

La Granfondo Livigno Alé 2025 promette emozioni forti e panorami mozzafiato.

Il 28 giugno 2025, Livigno diventa il palcoscenico di una competizione che unisce sport e bellezza naturale: la 2ª edizione della Granfondo Livigno Alé. Una manifestazione che si preannuncia imperdibile per tutti gli amanti delle due ruote e della montagna.

Due tracciati per sfide diverse

La manifestazione offre due percorsi distinti, ognuno con le sue insidie e bellezze. La partenza avverrà alle ore 7:00, in un’atmosfera di adrenalina pura, presso il Centro di Preparazione Olimpica Aquagranda, situato in Via Rasia 999. Gli atleti si preparano a sfidare se stessi e la natura, con il traguardo situato in cima al Mottolino, un luogo che ha già fatto la storia del ciclismo, essendo stato il punto d’arrivo della tappa regina del Giro d’Italia 2024, conquistata dal campione Tadej Pogacar.

Iscrizioni e partecipazione

Le iscrizioni online sono aperte fino al 23 giugno 2025, ma chi desidera partecipare all’ultimo minuto potrà registrarsi anche in loco il 27 giugno, sebbene con una quota maggiorata. Un’opportunità per chi ama l’improvvisazione e non vuole perdersi questa avventura.

Un’esperienza unica

La Granfondo Livigno Alé non è solo una gara. È un’esperienza che promette di regalare momenti indimenticabili, immersi in un contesto alpino tra i più suggestivi. I partecipanti si trovano a pedalare tra paesaggi mozzafiato, godendo di una vista che toglie il fiato e di un’aria pura che rinvigorisce. Ogni curva, ogni salita, ogni discesa racconta una storia di fatica e soddisfazione.

Il fascino del ciclismo in alta quota

Chi partecipa a questa granfondo non affronta solo un percorso fisico, ma un vero e proprio viaggio emozionale. C’è chi dice che queste competizioni siano una metafora della vita. Salite ripide, discese vertiginose, momenti di solitudine e di condivisione. “È come scalare una montagna, ogni pedalata è una vittoria personale”, racconta un partecipante dell’edizione precedente.

Attesa e preparazione

L’attesa per l’evento cresce, e con essa la preparazione degli atleti. Ci sono ciclisti che stanno perfezionando la loro forma fisica, altri che già immaginano l’emozione della vittoria. La comunità di Livigno si mobilita per accogliere tutti i partecipanti e gli spettatori, creando un’atmosfera di festa e competizione. “Non vediamo l’ora di rivedere gli appassionati di ciclismo e di regalare loro un evento indimenticabile”, afferma il sindaco della località.

Un futuro da scoprire

Il conto alla rovescia è iniziato. Mentre ci si avvicina alla data fatidica, cresce l’hype attorno a questa manifestazione. Cosa ci riserverà la Granfondo Livigno Alé 2025? Solo il tempo lo dirà. Una cosa è certa: sarà un evento da non perdere, capace di lasciare il segno nel cuore di tutti gli appassionati di ciclismo.