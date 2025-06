Chiusure stradali a Milano: disagi in arrivo per i cittadini nel 2025

Scopri gli aggiornamenti sulle chiusure stradali a Milano per lavori di manutenzione.

Nei prossimi giorni, i milanesi dovranno affrontare disagi a causa di chiusure stradali significative. La situazione è complessa, e le autorità hanno reso noto i dettagli delle interruzioni lungo la Tangenziale Nord e l’autostrada A8 Milano-Varese. Questo scenario si preannuncia complicato per chi si sposta nella zona.

Chiusure sulla Tangenziale Nord

Iniziamo con la A52 Tangenziale Nord di Milano. È stata annullata la chiusura dell’entrata dello svincolo di Bollate Novate, verso Rho, che doveva avvenire dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 giugno. Tuttavia, restano confermate le chiusure per le due notti successive: giovedì 12 e venerdì 13 giugno, sempre dalle 21:00 alle 5:00. Questi lavori riguardano la riqualifica delle barriere antirumore. Per chi deve utilizzare la tangenziale, si consiglia di entrare a Baranzate.

Interruzioni sulla A8 Milano-Varese

La situazione non migliora sulla A8 Milano-Varese. Durante la notte tra mercoledì 11 e giovedì 12, dalle 21:00 alle 5:00, ci saranno chiusure per lavori di manutenzione delle essenze arboree. In particolare, il tratto compreso tra Solbiate Albizzate e Varese sarà chiuso in direzione di Varese. Le entrate da Solbiate Albizzate e Castronno saranno completamente interrotte, creando ulteriore confusione per gli automobilisti.

Dettagli sulle chiusure e percorsi alternativi

Inoltre, l’area di servizio “Brughiera est” chiuderà con un’ora di anticipo. Per chi si trova nella zona, è fondamentale seguire le indicazioni: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Albizzate, si dovrà percorrere la SP341 verso Castronno/Gazzada per raggiungere Varese. Analogamente, chi proviene da Buguggiate sulla Strada Varese-Gazzada (SC5) non potrà immettersi sulla A8 verso Varese. In questo caso, la soluzione è uscire allo svincolo SP57 Gazzada Morazzone e proseguire sulla SS341.

Chiusure sulla A60 Tangenziale di Varese

Infine, la A60 Tangenziale di Varese non sarà esente da interruzioni. Anche qui, per chi proviene dal Valico del Gaggiolo, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso. Gli automobilisti dovranno quindi utilizzare la viabilità ordinaria: percorrere le strade SP1 verso Buguggiate, SP17 e SS341 in direzione Varese. È chiaro che la situazione richiede attenzione e pianificazione per evitare ritardi e inconvenienti.

Queste chiusure potrebbero influenzare la mobilità nella zona di Milano, e i cittadini sono avvisati di utilizzare percorsi alternativi. Ma quanto durerà questa situazione? Solo il tempo ce lo dirà.