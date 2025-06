Abbiategrasso avvia il rifacimento dello stadio e una nuova palestra nel 2025

Abbiategrasso avvia un progetto ambizioso per la costruzione di una nuova palestra, un passo cruciale per lo sport cittadino.

Il comune di Abbiategrasso ha finalmente dato il via al progetto di rifacimento dello stadio Gianni Invernizzi e alla creazione di una nuova palestra. Un passo atteso e necessario, che segna una svolta nell’offerta sportiva della città. La decisione è stata presa durante una seduta straordinaria della giunta, tenutasi il 10 giugno 2025, dove è stato approvato un documento di indirizzo per la progettazione della nuova struttura.

Un investimento significativo per il futuro

Questo progetto comporta un investimento complessivo di 1 milione e 670 mila euro. La fase di progettazione è stata sbloccata grazie a un utilizzo strategico dell’avanzo di bilancio comunale. Fondamentale per accedere al bando statale “Sport e periferie 2025”, che potrebbe garantire un contributo sostanziale, il comune deve comunque impegnare 485 mila euro, pari al 41% del finanziamento totale.

Le parole dell’assessore

Roberto Albetti, assessore ai Lavori Pubblici, ha sottolineato l’importanza di questo progetto: “La progettazione finalizzata alla partecipazione al bando è un atto importantissimo. Siamo pronti a riqualificare lo stadio. Anche se il bando non dovesse avere successo, il comune ha le risorse per portare avanti l’intervento. Questa iniziativa risponde a un’esigenza reale dei cittadini.” Le sue parole risuonano forti e chiare, sottolineando l’impegno dell’amministrazione per il bene della comunità.

La visione del sindaco

Cesare Nai, sindaco di Abbiategrasso, ha espresso soddisfazione per i progressi compiuti. “La nostra amministrazione ha sempre investito nello sport e nelle nuove generazioni. Dopo la piscina e la ristrutturazione delle scuole, ci concentriamo sulla riqualificazione dello stadio e sulla realizzazione di una palestra tanto richiesta. Questa è una parte fondamentale del nostro impegno per valorizzare le infrastrutture sportive, offrendo spazi moderni e funzionali per tutti, in particolare per i giovani.”

Un segnale per la comunità

In un momento in cui è essenziale promuovere stili di vita attivi, questo progetto rappresenta una risposta concreta alle necessità delle diverse associazioni sportive locali. La nuova palestra non sarà solo un luogo di allenamento, ma un centro di aggregazione per tutti coloro che desiderano praticare sport e socializzare.

Una svolta attesa

La comunità di Abbiategrasso guarda a questo progetto con grande attesa. La promessa di una nuova palestra, fondamentale per il futuro sportivo della città, è una notizia che fa ben sperare. Ma ci si interroga: riuscirà il comune a rispettare le tempistiche? E il bando statale porterà i fondi necessari? Domande che rimangono in sospeso, mentre la città si prepara a un cambiamento significativo.