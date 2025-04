La comunità è sconvolta da un ritrovamento agghiacciante di animali abbandonati.

Un ritrovamento inquietante

Un episodio che ha scosso profondamente la comunità di Peschiera Borromeo è avvenuto l’11 aprile, quando sono stati rinvenuti i resti di sei cani di media taglia all’interno di scatole abbandonate tra via Grandi e via XXV Aprile. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, suscitando indignazione e dolore tra i cittadini. Il Comune ha definito l’accaduto “ignobile e agghiacciante”, richiamando l’attenzione su un gesto che non può essere tollerato.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine, in collaborazione con l’ATS (Agenzia di Tutela della Salute), sono attivamente impegnate nelle indagini per fare luce su questo macabro ritrovamento. La Polizia Locale sta analizzando le registrazioni delle videocamere di sorveglianza e dei varchi cittadini, con l’obiettivo di identificare i responsabili di questo atto efferato. Gli operatori sanitari stanno anche esaminando i resti degli animali per verificare la presenza di microchip, che potrebbero fornire informazioni sui proprietari o sul luogo di provenienza dei cani.

Un appello alla comunità

Il Comune ha lanciato un appello a tutti i cittadini affinché forniscano qualsiasi informazione utile alle indagini. Chiunque abbia visto o sentito qualcosa di sospetto nella notte precedente al ritrovamento è invitato a contattare il comando della Polizia Locale. La comunità è chiamata a unirsi per combattere contro la crudeltà verso gli animali e per garantire che simili atrocità non si ripetano in futuro.