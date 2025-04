La Polizia locale di Cornaredo arresta tre donne peruviane dopo una serie di furti.

Furti nei supermercati: la situazione a Cornaredo

Negli ultimi giorni, la cittadina di Cornaredo è stata teatro di una serie di furti che hanno colpito due supermercati situati lungo la via Milano. Gli eventi criminosi hanno destato preoccupazione tra i residenti e hanno spinto le forze dell’ordine a intensificare le indagini. I supermercati coinvolti sono il Lidl e il Bennet, entrambi situati a breve distanza l’uno dall’altro, sulla ex statale 11.

Le indagini della Polizia locale

La Polizia locale di Cornaredo, sotto la guida del comandante Domenico Giardino, ha avviato un’indagine approfondita dopo aver ricevuto numerose segnalazioni e denunce da parte dei cittadini. Grazie a un’attenta analisi delle immagini di videosorveglianza e a testimonianze raccolte sul posto, gli agenti sono riusciti a identificare tre donne di nazionalità peruviana come le principali sospettate dei furti avvenuti nel supermercato Lidl. Queste donne, già note alle forze dell’ordine per precedenti reati simili, sono state arrestate e portate in custodia.

Le ricerche continuano per i ladri del Bennet

Nonostante il successo nell’arresto delle tre donne, le indagini non si fermano. I ladri responsabili dei furti nel supermercato Bennet sono ancora in libertà e le ricerche sono attualmente in corso. La Polizia locale sta collaborando con altre forze dell’ordine per raccogliere ulteriori informazioni e identificare i responsabili. Questo episodio evidenzia l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per garantire la sicurezza nella comunità.

Controlli e prevenzione dei reati

Il comando di Polizia locale di Cornaredo ha intensificato i controlli sulla principale arteria stradale della città, utilizzando anche sistemi di rilevazione delle targhe per monitorare i veicoli in transito. Questi controlli hanno portato a risultati significativi, consentendo di intercettare auto senza assicurazione e potenzialmente rubate. La Polizia invita i cittadini a rimanere vigili e a segnalare qualsiasi attività sospetta, contribuendo così a mantenere alta la sicurezza nella zona.