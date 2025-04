Un motociclista di 35 anni coinvolto in un incidente questa mattina.

Un incidente che ha scosso la comunità

Questa mattina, intorno alle 6.30, un grave incidente stradale ha avuto luogo lungo la strada Nuova Vigevanese (SS494) a Trezzano sul Naviglio. L’incidente ha coinvolto un’auto e uno scooter, causando ferite significative al conducente della moto, un uomo di 35 anni. Fortunatamente, le sue condizioni non sono critiche e non è in pericolo di vita.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro è avvenuto poco prima della rotonda che incrocia via Cellini e via Goldoni. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma sembra che l’auto e la moto si siano scontrate in un punto particolarmente trafficato. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella, finendo sull’asfalto, dove ha riportato diverse ferite.

Intervento dei soccorsi

Immediato è stato l’intervento di un’ambulanza, inviata dalla centrale operativa del 118, che ha trasportato il motociclista all’ospedale San Carlo di Milano in codice giallo. I carabinieri della Compagnia di Corsico sono giunti sul luogo dell’incidente per mettere in sicurezza l’area e per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La comunità di Trezzano sul Naviglio è in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del motociclista e sull’esito delle indagini.