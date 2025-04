Milano: baby gang e microcriminalità, un fenomeno in crescita

Un episodio di violenza riaccende il dibattito sulla sicurezza in città

Un episodio inquietante nel cuore di Milano

La serata di mercoledì ha visto tre studenti del Politecnico di Milano diventare vittime di un’aggressione da parte di un gruppo di sei giovani, tra cui due minorenni. Questo episodio, avvenuto nelle Colonne di San Lorenzo, ha riacceso l’attenzione sulla crescente presenza di baby gang nella città, un fenomeno che preoccupa non solo i cittadini ma anche le autorità locali.

La reazione delle forze dell’ordine

La Prefettura di Milano ha dichiarato che i reati predatori di strada sono una priorità nella lotta alla microcriminalità. Il Questore Megale ha sottolineato l’importanza di affrontare questo problema, evidenziando come la sicurezza dei cittadini debba essere garantita. Dopo l’aggressione, i tre ragazzi hanno immediatamente contattato il 112, attivando così le forze dell’ordine che, in pochi minuti, sono intervenute per avviare le ricerche dei rapinatori.

Il profilo dei rapinatori

Gli aggressori, tutti giovanissimi, hanno mostrato un comportamento audace e minaccioso, costringendo le vittime a svuotare i propri giubbotti. Tra i beni rubati figurano un iPhone 14 e un orologio, sottratti con violenza e senza alcun rispetto per la dignità delle vittime. La polizia, grazie a una rapida azione, è riuscita a fermare i sei fuggitivi in via Torino, recuperando parte della refurtiva. Questo episodio mette in luce non solo la vulnerabilità dei giovani, ma anche la necessità di un intervento più incisivo da parte delle istituzioni.

Le implicazioni sociali e culturali

La presenza di baby gang nelle città italiane è un fenomeno complesso, che richiede un’analisi approfondita. Le motivazioni dietro questi atti di violenza possono variare da fattori socio-economici a dinamiche familiari. È fondamentale che la società civile, insieme alle istituzioni, si impegni per affrontare le cause profonde di questo problema, promuovendo iniziative educative e di inclusione sociale. Solo così si potrà sperare di ridurre il rischio di episodi simili in futuro.