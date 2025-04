Un'azione rapida ha evitato un furto di dispositivi elettronici di alto valore.

Un assalto audace interrotto

Mercoledì mattina, la quiete di San Giuliano Milanese è stata scossa da un tentativo di furto in un’azienda logistica situata in via Tolstoj. Un commando di almeno otto individui ha messo in atto un piano ben orchestrato per derubare un magazzino che custodiva dispositivi elettronici di alto valore. L’operazione, che avrebbe potuto avere conseguenze disastrose, è stata interrotta grazie alla prontezza dei vigilantes e all’intervento tempestivo delle forze di polizia.

Strategia dei malviventi

I malviventi hanno iniziato la loro azione incendiando tre veicoli rubati lungo la strada, un gesto mirato a rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine e a creare confusione. Successivamente, hanno utilizzato una ruspa per divellere la recinzione dell’azienda, cercando di penetrare nel magazzino. Tuttavia, il loro piano è stato stroncato quando i vigilantes, armati di pistole, hanno sparato in aria per mettere in fuga i criminali. Questo intervento ha costretto i ladri a desistere e a fuggire senza portare a termine il furto, fortunatamente senza feriti.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine, coordinate dai Carabinieri, stanno attualmente conducendo indagini approfondite. Le telecamere di sorveglianza presenti nella zona potrebbero fornire dettagli cruciali per identificare i responsabili di questo audace assalto. È interessante notare che questo non è il primo tentativo di rapina ai danni di questa azienda; un episodio simile si era già verificato in precedenza, con un bottino che superava il milione di euro. In quell’occasione, i ladri avevano utilizzato veicoli elettrici come barriera per rallentare l’arrivo delle forze dell’ordine e avevano sfondato la saracinesca del magazzino, appropriandosi di centinaia di dispositivi Apple.

Un fenomeno in crescita

Questo tipo di crimine non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di assalti organizzati che hanno colpito altre zone dell’hinterland milanese negli ultimi anni. Tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, sono stati registrati numerosi raid simili, con ladri specializzati nel rubare beni di alto valore, tra cui abiti di lusso e dispositivi elettronici. La crescente incidenza di questi crimini solleva interrogativi sulla sicurezza delle aziende e sulla necessità di misure preventive più efficaci per proteggere i beni di valore.