La comunità si unisce nel ricordo di un politico e cittadino attivo che ha lasciato un segno profondo.

Un uomo di valore per la comunità

Trezzano sul Naviglio è in lutto per la scomparsa di Maurizio Coppo, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità. Descritto da molti come “un compagno, un amico, un uomo schietto, genuino e generoso”, Maurizio ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo conosceva. La sua dedizione alla città è stata evidente sia nel suo ruolo di consigliere comunale che come cittadino attivo in vari gruppi e comitati.

Un impegno costante per i valori

Il Circolo del Partito Democratico di Trezzano ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando come Maurizio si sia sempre battuto per i valori in cui credeva. “Ideali veri e puri”, scrivono, “per i quali non si risparmiava e lottava tenacemente”. La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto, e molti hanno condiviso il dolore per la perdita di un uomo che ha saputo ispirare e unire le persone attorno a cause importanti.

Un tributo da parte della comunità

Numerosi cittadini, politici e gruppi locali hanno voluto esprimere le proprie condoglianze alla famiglia di Maurizio. “Si è speso tanto per la città”, affermano coloro che lo conoscevano. La sua generosità e il suo impegno sono stati riconosciuti da tutti, e il Comitato Marchesina ha anche voluto rendere omaggio a un uomo di “rara generosità”. Maurizio Coppo rimarrà nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco.