A oltre 18 anni dalla tragedia, la Cassazione si pronuncia su un ricorso controverso

Un caso che ha segnato la cronaca italiana

La strage di Erba, avvenuta nel 2006, ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva italiana. La brutalità dell’evento, che ha visto la morte di tre persone, tra cui un bambino di soli due anni, ha suscitato un’ondata di indignazione e dolore. Oggi, a distanza di oltre 18 anni, il caso torna alla ribalta con la discussione del ricorso della difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo per il crimine. La Suprema Corte di Cassazione si prepara a esaminare le nuove prove presentate dalla difesa, che spera in una revisione del processo.

Le nuove prove e le speranze della difesa

Fabio Schembri, avvocato dei coniugi, ha dichiarato che ci sono elementi di prova nuovi che meritano di essere esaminati in dibattimento. Secondo la difesa, la Corte d’Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la revisione del processo senza considerare adeguatamente le nuove evidenze. Tra queste, si parla di acquisizioni scientifiche che potrebbero mettere in discussione la testimonianza dell’unico testimone oculare, Mario Frigerio. La difesa sostiene che la solidità dell’impianto probatorio non è così indiscutibile come affermato dai giudici, e che ci sono elementi che potrebbero scardinare le basi della condanna.

Le reazioni delle vittime e il clima mediatico

I familiari delle vittime, tuttavia, si mostrano scettici riguardo alla possibilità di una revisione. Giuseppe Castagna, fratello di una delle vittime, ha espresso la sua convinzione che la Cassazione confermerà le decisioni precedenti, ma teme che il caso continuerà a essere oggetto di attenzione mediatica. La strage di Erba è diventata un fenomeno mediatico, con un continuo susseguirsi di notizie e dibattiti che alimentano l’interesse pubblico. Questo circo mediatico, secondo i familiari delle vittime, distorce la realtà e mette in ombra il dolore delle persone coinvolte.

Il futuro del caso e le aspettative

La sentenza della Cassazione, attesa con ansia, potrebbe segnare un punto di svolta nel caso. Se la Corte decidesse di accogliere il ricorso, si aprirebbero nuovi scenari e possibilità di revisione del processo. Tuttavia, se la decisione fosse di confermare le condanne, il caso potrebbe finalmente trovare una conclusione, anche se non senza polemiche. La questione della giustizia e della verità rimane centrale, e il dibattito su questo tragico evento continua a essere acceso e controverso.