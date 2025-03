Un intervento tempestivo ha evitato che un anziano venisse truffato in un parcheggio.

Un intervento provvidenziale della polizia

Sabato mattina, un episodio di truffa è stato sventato grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato a Milano. Gli agenti, in servizio nei pressi di un centro di riabilitazione in via Palazzolo, hanno notato un uomo di 37 anni che stava discutendo animatamente con un anziano. La scena, che si stava svolgendo in un parcheggio, ha subito attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di intervenire.

Il raggiro del finto danno automobilistico

Il truffatore, con precedenti penali, stava cercando di convincere un pensionato di 83 anni, cardiopatico e invalido, di aver causato un danno alla sua auto. Mostrando una parte posteriore della vettura, il 37enne indicava delle rigature bianche, sostenendo che fossero state provocate dall’anziano. Nonostante il pensionato si mostrasse scettico, il truffatore è riuscito a farsi consegnare una banconota da 5 euro, l’unica somma di denaro in possesso della vittima.

La scoperta della polizia

Gli agenti, dopo aver controllato la vettura del sospetto, hanno scoperto che era segnalata per truffe di vario genere, inclusa quella “dello specchietto”. Durante il controllo, hanno anche notato che sul sedile posteriore dell’auto si trovavano la moglie e il figlio piccolo del truffatore. Sul posto, sono stati rinvenuti un gessetto bianco e un gommino nero, strumenti utilizzati per creare le rigature sulla carrozzeria delle auto e perpetrare simili raggiri. Il 37enne è stato arrestato e l’anziano, visibilmente scosso, è stato assistito dagli agenti, che hanno chiamato un’ambulanza per verificare le sue condizioni di salute.

La reazione dell’anziano e la denuncia

Dopo aver recuperato un po’ di calma, il pensionato ha deciso di sporgere denuncia contro il truffatore, recuperando anche i 5 euro che gli erano stati estorti. Questo episodio mette in luce l’importanza della vigilanza e della prontezza delle forze dell’ordine nel proteggere i cittadini più vulnerabili da simili atti di malafede. La polizia invita tutti a prestare attenzione e a segnalare comportamenti sospetti, specialmente nei confronti di persone anziane che potrebbero essere più facilmente raggirate.