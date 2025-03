Un incendio ha distrutto il tetto di una palazzina, fortunatamente senza feriti.

Un incendio che ha scosso la comunità

La serata di domenica 23 marzo è stata segnata da un grave incendio a San Vittore Olona, un comune situato nell’hinterland nord-ovest di Milano. Le fiamme hanno avvolto il tetto di una palazzina lungo la statale del Sempione, creando una colonna di fumo visibile a distanza. L’evento ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, preoccupati per la situazione e per la sicurezza dei vicini.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che sono giunti sul luogo con sei mezzi. Grazie alla loro prontezza e professionalità, le fiamme sono state domate in tempi relativamente brevi, evitando che l’incendio si propagasse ad altre unità abitative. Fortunatamente, non si sono registrati né feriti né intossicati, un aspetto che ha alleviato le preoccupazioni della comunità.

Traffico in tilt e indagini in corso

Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, parte della carreggiata della statale del Sempione è stata occupata, causando notevoli disagi al traffico. Gli automobilisti hanno dovuto affrontare lunghe attese e deviazioni, mentre le forze dell’ordine cercavano di gestire la situazione. Al momento, le cause dell’incendio rimangono sconosciute e sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno indagando per chiarire le circostanze che hanno portato a questo evento drammatico.

La comunità si unisce

Questo incidente ha colpito profondamente la comunità di San Vittore Olona, che si è unita in un momento di solidarietà. I residenti hanno espresso la loro gratitudine ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine per il loro intervento tempestivo e professionale. La speranza è che si possano fare chiarezza sulle cause dell’incendio e che simili eventi possano essere evitati in futuro, garantendo la sicurezza di tutti.