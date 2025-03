Un incendio al carcere minorile di Milano provoca intossicazioni e attiva le indagini.

Un pomeriggio di paura al carcere minorile Beccaria

Nel pomeriggio di lunedì 24 marzo, un incendio ha colpito il carcere minorile Beccaria di Milano, generando apprensione tra detenuti e personale. Le fiamme, che hanno interessato il secondo piano della struttura, hanno richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco. Sette mezzi sono stati mobilitati per domare l’incendio e garantire la sicurezza dell’area circostante.

Le cause dell’incendio e le prime conseguenze

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato provocato da alcuni materassi che hanno preso fuoco. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha permesso di circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando danni più gravi. Tuttavia, il bilancio provvisorio parla di cinque persone intossicate: due detenuti, due agenti penitenziari e un medico. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione e sono sotto osservazione del personale del 118.

Le indagini in corso

Le autorità competenti stanno ora indagando per chiarire le cause dell’incendio e per verificare se ci siano responsabilità legate all’accaduto. Gli agenti stanno raccogliendo informazioni e testimonianze per ricostruire la dinamica dell’episodio. Nel frattempo, i Vigili del Fuoco hanno completato le operazioni di bonifica e la maggior parte dei mezzi ha fatto rientro nelle proprie sedi, lasciando solo un veicolo per monitorare la situazione.

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza all’interno delle strutture penitenziarie e sulla gestione delle emergenze. La comunità attende risposte chiare e tempestive per garantire la sicurezza di tutti coloro che si trovano all’interno del carcere.