Truffa automobilistica a Milano: arrestato un 37enne

Un uomo di 37 anni è stato arrestato per aver truffato un pensionato in difficoltà.

Un episodio di truffa stradale

Sabato mattina, Milano è stata teatro di un episodio di truffa che ha visto coinvolto un pensionato di 83 anni. L’uomo, già cardiopatico e invalido, è stato avvicinato da un 37enne con precedenti penali, il quale ha tentato di estorcergli denaro con la scusa di un danno automobilistico. La polizia, intervenuta prontamente, ha arrestato il truffatore in flagranza di reato, evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

La dinamica della truffa

Secondo le ricostruzioni, l’indagato ha iniziato a discutere in modo aggressivo con la vittima, mostrando un presunto danno sulla propria auto e accusando l’anziano di essere il responsabile. Nonostante il pensionato fosse scettico riguardo alle accuse, il truffatore è riuscito a intimidire l’uomo, costringendolo a consegnargli l’unica banconota che aveva con sé: 5 euro. Questo metodo di truffa, noto come “dello specchietto”, è purtroppo frequente e colpisce spesso persone vulnerabili.

Intervento della polizia e arresto

Gli agenti della polizia, transitando nella zona, hanno notato la scena e sono intervenuti immediatamente. Hanno bloccato il veicolo del truffatore, scoprendo che all’interno c’erano anche la moglie e il figlio piccolo dell’uomo. Durante il controllo, sono stati rinvenuti strumenti utilizzati per simulare il danno sulla vettura, come un gessetto bianco e un gommino nero. L’anziano, visibilmente scosso e in lacrime, è stato assistito dai poliziotti, che hanno chiamato un’ambulanza per accertare le sue condizioni di salute.

La vittima e il recupero del maltolto

Dopo aver ricevuto le cure necessarie, il pensionato ha sporto denuncia contro il truffatore e ha recuperato la somma di denaro sottratta. Questo episodio mette in luce l’importanza della vigilanza e della protezione delle persone più vulnerabili, come gli anziani, che spesso diventano bersaglio di malintenzionati. La polizia invita tutti a segnalare comportamenti sospetti e a non esitare a chiedere aiuto in situazioni di difficoltà.