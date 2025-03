Due persone in gravi condizioni dopo un incidente stradale nella notte ad Abbiategrasso.

Un incidente drammatico nella notte

La notte scorsa, intorno alle 23.30, un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità di Abbiategrasso, un comune situato nella provincia di Milano. Due veicoli si sono scontrati frontalmente sulla strada provinciale 494 Vigevanese, in prossimità di un noto fast food. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, ma si sospetta che l’asfalto reso viscido dalla pioggia possa aver contribuito alla collisione. Il bilancio è pesante: due persone, occupanti di una Fiat Panda, sono in condizioni critiche e sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Humanitas.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Immediato è stato l’intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbiategrasso, che hanno lavorato intensamente per estrarre i feriti dalle lamiere contorte dei veicoli. Il servizio di emergenza 118 ha inviato sul posto due automediche e tre ambulanze, evidenziando la gravità della situazione. Mentre i soccorritori si affannavano per stabilizzare i feriti, altre due persone coinvolte nell’incidente sono state portate in codice giallo all’ospedale di Pavia, dove, fortunatamente, non risultano in pericolo di vita.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente

La circolazione sulla provinciale 494 è ripresa regolarmente solo intorno alle 3.30, dopo che i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Le forze dell’ordine stanno ora raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le eventuali responsabilità. Questo episodio mette in luce l’importanza della sicurezza stradale, specialmente in condizioni meteorologiche avverse. Gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione e a rispettare le norme di sicurezza per prevenire tragedie simili.