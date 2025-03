Regione Lombardia destina fondi per migliorare le dotazioni delle forze dell'ordine locali.

Un significativo investimento per la sicurezza locale

La Regione Lombardia ha recentemente annunciato un finanziamento di 495 mila euro per la Polizia Locale della città metropolitana di Milano. Questo intervento fa parte di un pacchetto più ampio che prevede un totale di 2,5 milioni di euro destinati a 99 progetti in tutta la regione. L’obiettivo principale è quello di potenziare le dotazioni tecnico-strumentali delle forze dell’ordine locali, garantendo così una risposta più efficace alle emergenze e migliorando la sicurezza dei cittadini.

Dotazioni moderne per una Polizia più efficace

I fondi saranno utilizzati per l’acquisto di una vasta gamma di attrezzature e mezzi, tra cui autovetture ecologiche, moto, scooter, droni e body cam. Questi strumenti moderni non solo miglioreranno le capacità operative degli agenti, ma contribuiranno anche a una maggiore efficienza nella gestione delle situazioni critiche. L’assessore regionale alla Sicurezza, Romano La Russa, ha sottolineato l’importanza di investire in tecnologie avanzate per garantire una protezione adeguata alla comunità.

Un impegno costante per la sicurezza

Dal 2022, la Regione Lombardia ha stanziato quasi 11 milioni di euro per dotare le forze dell’ordine di attrezzature necessarie. Questo investimento è parte di una strategia più ampia per rafforzare la sicurezza pubblica e garantire che gli agenti possano operare in condizioni ottimali. La Russa ha affermato che la sicurezza è una priorità assoluta e che è fondamentale continuare a investire in strumenti moderni e funzionali.

In particolare, i comuni che beneficeranno di questo finanziamento includono Canegrate, Cassina de’ Pecchi, Abbiategrasso e molti altri. Questi investimenti non solo miglioreranno le dotazioni delle forze dell’ordine, ma contribuiranno anche a creare un ambiente più sicuro per tutti i cittadini della provincia di Milano.