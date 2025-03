Un incendio ha distrutto un capannone abbandonato nella notte tra venerdì e sabato.

Un incendio che ha scosso Abbiategrasso

Nella notte tra venerdì e sabato, un incendio ha colpito un capannone abbandonato in via Silvio Pellico ad Abbiategrasso, un comune situato nell’hinterland ovest di Milano. Le fiamme, che si sono sprigionate intorno alle 23.30, hanno attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali, portando all’intervento immediato dei vigili del fuoco.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Otto mezzi dei pompieri, provenienti dai distaccamenti dell’hinterland e da Milano, sono stati mobilitati per fronteggiare l’emergenza. Le operazioni di spegnimento sono state complesse e hanno richiesto un notevole impegno, poiché il rogo era alimentato da vari rifiuti presenti all’interno della struttura. I vigili del fuoco hanno lavorato instancabilmente fino alle due e mezza del mattino, quando l’ultima autopompa ha fatto ritorno alla base. Fortunatamente, non si sono registrati feriti né intossicati, grazie alla prontezza dell’intervento.

Le cause dell’incendio rimangono sconosciute

Le cause che hanno portato allo scatenarsi dell’incendio sono ancora ignote. Tuttavia, secondo alcune informazioni trapelate, sembra che il capannone fosse utilizzato come rifugio da alcuni senza fissa dimora. Questo solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture abbandonate e sull’importanza di monitorare tali luoghi per prevenire situazioni di pericolo. Le autorità locali stanno indagando per chiarire le circostanze che hanno portato a questo evento drammatico.