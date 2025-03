Un uomo di circa 40 anni è stato travolto da un treno, indagini in corso.

Un tragico evento alla stazione di Affori

La serata di venerdì 21 marzo si è trasformata in un incubo per molti pendolari e residenti della zona, quando un uomo di circa 40 anni è stato investito da un treno all’altezza della stazione di Affori. L’incidente, avvenuto poco prima delle 20.30, ha scosso la comunità locale, lasciando tutti in attesa di risposte su quanto accaduto.

Dettagli sull’incidente

Le prime informazioni disponibili indicano che l’uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, è stato travolto mentre si trovava sui binari. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente accidentale o di un gesto volontario. La chiamata ai soccorsi è stata effettuata immediatamente, ma purtroppo, all’arrivo dei sanitari del 118, non c’era nulla da fare se non constatare il decesso dell’uomo.

Interventi e indagini in corso

Oltre ai soccorritori, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Milano, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area. Gli agenti della Polfer sono stati chiamati per effettuare i rilievi necessari e per chiarire la dinamica esatta dei fatti. Le indagini sono attualmente in corso e si spera che possano fornire risposte chiare su questo tragico evento.

Impatto sulla comunità

Questo incidente ha suscitato una forte reazione tra i pendolari e i residenti della zona, molti dei quali hanno espresso il loro shock e la loro tristezza per la perdita di una vita umana. La stazione di Affori è un punto nevralgico per il trasporto pubblico, e un evento di questo tipo solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla prevenzione di incidenti simili in futuro. La comunità attende con ansia ulteriori aggiornamenti dalle autorità competenti.