L'incendio a Londra Heathrow provoca cancellazioni e avvisi per i viaggiatori diretti a Milano.

Un incendio devasta Heathrow

Il 21 marzo, l’aeroporto di Londra Heathrow ha subito un grave incendio in una sottostazione elettrica, causando la chiusura totale della struttura. Questo evento ha avuto ripercussioni immediate sui voli in partenza e in arrivo, con oltre mille voli cancellati o dirottati. La situazione ha colpito anche i passeggeri in partenza da Milano, con dieci voli cancellati tra Malpensa e Linate, gestiti principalmente da British Airways e American Airlines.

Comunicazioni ai passeggeri

Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Milano, ha avvisato i passeggeri di non recarsi in aeroporto senza prima contattare le compagnie aeree per avere informazioni aggiornate sui propri voli. Gli avvisi verranno inviati via email, informando i viaggiatori sulle nuove opzioni disponibili. La chiusura di Heathrow, prevista per l’intera giornata, ha creato un clima di incertezza e preoccupazione tra i passeggeri.

Le conseguenze dell’incendio

Oltre ai disagi per i viaggiatori, l’incendio ha avuto un impatto significativo sulla comunità locale. Più di 16.000 abitazioni nella zona ovest di Londra hanno subito interruzioni nell’erogazione di energia elettrica. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente, hanno tratto in salvo 29 persone da edifici vicini, evidenziando la gravità della situazione. La centrale elettrica distrutta ha lasciato un segno profondo non solo sull’aeroporto, ma anche sulla vita quotidiana dei residenti.