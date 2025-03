Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi a Canegrate, ma è stato rapidamente domato.

Un pomeriggio di paura a Canegrate

Oggi, 21 marzo, intorno alle 16, un incendio è scoppiato a Canegrate, un comune situato nell’hinterland nord-ovest di Milano. L’alta colonna di fumo, visibile anche da lontano, ha destato preoccupazione tra i residenti dei comuni limitrofi, facendo scattare l’allerta per un possibile evento di grave entità. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, le fiamme sono state domate in breve tempo, evitando conseguenze più gravi.

Le cause dell’incendio

Le fiamme sono divampate nella zona di via Bologna, precisamente negli orti comunali, avvolgendo un capanno e le sterpaglie circostanti. I vigili del fuoco, giunti prontamente sul posto, hanno lavorato con efficienza per spegnere il rogo, evitando che si propagasse ulteriormente. Non ci sono stati feriti, il che è un grande sollievo per la comunità locale. La polizia locale è intervenuta per avviare le indagini sulle cause che hanno scatenato l’incendio, cercando di capire se si sia trattato di un evento accidentale o di un atto doloso.

La risposta della comunità

Questo episodio ha messo in evidenza l’importanza della prontezza nei soccorsi e della preparazione della comunità di Canegrate. Gli abitanti hanno espresso gratitudine verso i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per il loro intervento rapido e professionale. La sicurezza dei cittadini è una priorità, e la risposta efficace a situazioni di emergenza come questa è fondamentale per garantire la tranquillità della popolazione. La comunità si unisce ora per riflettere su come prevenire simili incidenti in futuro, rafforzando le misure di sicurezza e sensibilizzando i cittadini sull’importanza della vigilanza.