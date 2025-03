Risse e aggressioni a Milano: un weekend di violenza

Due episodi violenti scuotono Milano: risse in strada e un giovane gravemente ferito.

Un weekend di violenza a Milano

Milano, una delle città più vivaci d’Italia, ha vissuto un weekend di violenza che ha lasciato la comunità scioccata. Due episodi distinti, ma entrambi caratterizzati da aggressioni e risse, hanno messo in luce un problema crescente di sicurezza nelle strade della metropoli. Il primo episodio ha avuto luogo in via Padova, dove una rissa ha coinvolto almeno dieci persone, mentre il secondo, più grave, si è verificato in via Fabio Filzi, dove un giovane di 22 anni è stato massacrato di botte.

La rissa in via Padova

La notte di domenica 16 marzo, in via Padova, è scoppiata una rissa che ha visto coinvolti diversi partecipanti. Secondo le testimonianze, la lite sarebbe iniziata all’interno di un locale e si sarebbe poi spostata in strada, bloccando il traffico e creando panico tra i passanti. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, portando in questura quattro persone per l’identificazione, tra cui tre uomini e una donna. Fortunatamente, non si segnalano feriti in questo episodio, ma l’uso di sedie come armi e scudi ha reso la situazione particolarmente preoccupante.

Un’aggressione violenta in via Fabio Filzi

In netto contrasto con l’episodio di via Padova, la violenza in via Fabio Filzi ha avuto conseguenze ben più gravi. Un giovane di 22 anni, originario della Costa d’Avorio, è stato soccorso in codice rosso dopo essere stato aggredito da un gruppo di persone. Le ferite riportate includevano colpi alla testa e segni di percosse, e al momento dell’arrivo dei soccorritori, il giovane era in arresto cardiocircolatorio. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo del personale del 118, è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale Niguarda, dove attualmente si trova in terapia intensiva, ma fuori pericolo.

Indagini in corso

Le autorità stanno attualmente indagando su entrambi gli episodi per ricostruire la dinamica degli eventi e identificare i responsabili. È emerso che almeno undici chiamate di emergenza sono state effettuate da testimoni che segnalavano la rissa in via Fabio Filzi. La polizia di Stato, insieme al commissariato Greco Turro, sta lavorando per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori episodi di violenza. La comunità milanese si interroga su come affrontare questo crescente problema di sicurezza e su quali misure possano essere adottate per garantire la tranquillità nelle strade della città.