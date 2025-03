Un incendio di grandi proporzioni ha colpito una ricicleria a Buccinasco, causando disagi al traffico.

Un incendio di grandi dimensioni

Alle prime luci dell’alba di lunedì, un incendio di notevoli proporzioni ha devastato una ricicleria situata in via Alessandro Volta 14 a Buccinasco, un comune in provincia di Milano. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, hanno attirato l’attenzione dei residenti e degli automobilisti in transito sulla vicina Tangenziale Ovest, dove la colonna di fumo era ben visibile. L’episodio ha avuto inizio intorno alle 4 del mattino, e i vigili del fuoco sono stati prontamente allertati per gestire l’emergenza.

Intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti sei mezzi dei vigili del fuoco, che hanno lavorato instancabilmente per contenere le fiamme e prevenire ulteriori danni. Secondo le informazioni fornite dalla centrale operativa, il lavoro di spegnimento è iniziato circa tre ore dopo l’allerta, e i pompieri hanno confermato che non ci sono attualmente rischi per la qualità dell’aria, nonostante il tipo di rifiuti coinvolti nell’incendio. La Resmal, l’azienda che gestisce il sito, è specializzata nella raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, e la situazione è sotto controllo.

Impatto sul traffico e sulla comunità

Il fumo denso e le fiamme hanno avuto un impatto significativo sul traffico nella zona. Gli automobilisti che percorrevano la Tangenziale Ovest hanno subito rallentamenti a causa della curiosità suscitata dall’incendio. La visibilità ridotta e la presenza dei mezzi di soccorso hanno reso necessario un intervento per garantire la sicurezza degli utenti della strada. La comunità locale è stata avvisata e sono stati adottati provvedimenti per monitorare la situazione e garantire la sicurezza di tutti.