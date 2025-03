Un movimento franoso blocca la circolazione ferroviaria e stradale in Valtellina

Una frana interrompe la circolazione ferroviaria

Un evento naturale ha colpito la Valtellina, causando la chiusura della linea ferroviaria tra Colico e Chiavenna. Domenica 16 marzo, un movimento franoso ha fatto cadere grossi massi sulla strada e sulla ferrovia a Verceia, nel comune di Sondrio. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma i disagi per i pendolari e i viaggiatori sono stati immediati e significativi.

Interventi dei vigili del fuoco e delle autorità competenti

Nel primo pomeriggio, i vigili del fuoco del comando di Sondrio sono stati chiamati a intervenire per mettere in sicurezza l’area colpita. I massi, staccatisi da un costone roccioso, hanno bloccato sia la strada che la linea ferroviaria, costringendo le autorità a chiudere entrambe le infrastrutture per garantire la sicurezza delle persone. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso, con verifiche in atto per valutare eventuali danni.

Ripercussioni sui collegamenti ferroviari

Le conseguenze della frana si sono fatte sentire anche sul collegamento Chiavenna-Milano Porta Garibaldi. Trenord ha annunciato che il treno 10199, previsto per la domenica, non sarà effettuato a causa della presenza di massi lungo la sede ferroviaria. Per alleviare i disagi, l’azienda sta organizzando un servizio di bus sostitutivi per coprire la tratta interrotta. I carabinieri della compagnia di Chiavenna e i tecnici di Rfi sono presenti sul posto per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei cittadini.

Un evento che richiama l’attenzione sulla sicurezza

Questo episodio mette in luce l’importanza della sicurezza nelle aree montane, dove il rischio di frane è sempre presente, specialmente dopo periodi di maltempo. Le autorità locali stanno lavorando per garantire che simili eventi non causino ulteriori disagi in futuro. La situazione è monitorata costantemente, e si spera che la circolazione possa riprendere al più presto, una volta completate le operazioni di messa in sicurezza.