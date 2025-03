Il rapper milanese si difende dalle affermazioni di Corona e annuncia azioni legali.

Il contesto della controversia

La recente polemica che coinvolge Fedez e Fabrizio Corona ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico. Dopo le rivelazioni shock sulla vita privata del rapper, che includono presunti tradimenti e affermazioni infondate, Fedez ha deciso di prendere posizione. La situazione è degenerata al punto che il rapper milanese ha annunciato l’intenzione di sporgere denuncia per stalking contro l’ex re dei paparazzi. Questo passo arriva dopo un ammonimento formale da parte del questore di Milano, Bruno Megale, che ha invitato Corona a cessare comportamenti considerati persecutori.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha recentemente rilasciato dichiarazioni nel suo format a pagamento “Falsissimo”, dove ha parlato della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, insinuando la presenza di amanti nella vita del rapper. Tali affermazioni hanno scatenato una reazione immediata da parte di Fedez, che si è detto “terrorizzato dalle falsità” diffuse da Corona. Secondo il rapper, queste dichiarazioni non solo danneggiano la sua reputazione, ma hanno anche un impatto devastante sulla sua vita personale e familiare.

Le accuse di stalking e le conseguenze legali

Fedez, assistito dai suoi legali Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, ha descritto il comportamento di Corona come “pesantemente vessatorio”, caratterizzato da molestie ripetute e diffamazione. Tra gli episodi più controversi, il rapper ha citato una presunta telefonata con Angelica Montini, in cui Corona afferma che Fedez avrebbe rivelato di non voler sposare Chiara Ferragni se lei glielo avesse chiesto. Fedez ha smentito categoricamente questa ricostruzione, definendola priva di fondamento e accusando Corona di manipolare la verità per ottenere visibilità e vendere abbonamenti al suo programma.

La reazione di Fedez e il futuro legale

La situazione si complica ulteriormente con la pubblicazione di un audio manipolato da parte di Corona, che ha suscitato l’indignazione di Fedez. Il rapper ha chiarito che il messaggio vocale, in cui si fa riferimento a una presunta querela, era stato estrapolato da un contesto completamente diverso e non riguardava affatto la sua ex moglie. Con l’intenzione di proteggere la sua immagine e quella della sua famiglia, Fedez si prepara a intraprendere azioni legali contro Corona, sperando di mettere fine a questa spirale di accuse e diffamazioni.