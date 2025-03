Una pensionata di 93 anni perde la vita in un tragico incidente a Milano.

Un dramma inaspettato

Venerdì sera, un tragico incidente ha scosso la comunità milanese, quando Fiorella Fioretti, una pensionata di 93 anni, ha perso la vita in un parcheggio sotterraneo di via Santa Sofia. La donna, originaria di Roma, si era trasferita a Milano e stava rincasando dopo una giornata come tante. Purtroppo, il suo rientro si è trasformato in un dramma inaspettato, lasciando amici e familiari in uno stato di shock.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe rimasta schiacciata tra la sua auto e un montacarichi. Dopo aver parcheggiato, Fiorella avrebbe tentato di recuperare qualcosa dall’abitacolo, ma il meccanismo del montacarichi si sarebbe attivato, intrappolandola in una morsa mortale. I soccorsi, allertati poco prima delle 21, sono giunti sul posto, ma per la donna non c’era più nulla da fare. I sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia, hanno constatato il decesso, avviando immediatamente le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Indagini in corso

La procura ha aperto un’inchiesta per far luce su quanto accaduto. È stata disposta un’autopsia sul corpo della donna per determinare le cause esatte del decesso. Questo tragico evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei parcheggi sotterranei e sulla necessità di misure preventive per evitare simili incidenti in futuro. La comunità milanese si stringe attorno alla famiglia di Fiorella, ricordando la sua vita e il suo contributo alla società.