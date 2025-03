Un corteo di 700 persone per ricordare un militante e protestare contro la repressione

Un corteo significativo nel cuore di Milano

Sabato pomeriggio, Milano ha visto un’affluenza straordinaria di manifestanti, con oltre 700 persone che hanno preso parte a un corteo partito da piazza XXIV Maggio. L’evento è stato organizzato da collettivi, gruppi antagonisti e centri sociali per onorare la memoria di Davide ‘Dax’ Cesare, un militante del centro sociale di via Gola, tragicamente ucciso in un agguato a coltellate. La manifestazione ha rappresentato non solo un momento di commemorazione, ma anche una forte espressione di dissenso contro la repressione e le politiche di sicurezza attuate dalle autorità.

Il percorso del corteo e le sue rivendicazioni

Il serpentone di manifestanti ha attraversato le strade principali della città, tra fumogeni e striscioni, percorrendo viale D’Annunzio, piazzale Cantore, corso Cristoforo Colombo e molti altri luoghi simbolici, fino a giungere in piazza Bilbao. Durante il tragitto, i partecipanti hanno espresso il loro sostegno alla causa palestinese e hanno manifestato il loro dissenso nei confronti del ddl 1660, che riguarda le questioni di sicurezza. La presenza di un dispositivo di sicurezza predisposto dalla questura ha garantito l’ordine pubblico, mentre alcuni mezzi pubblici hanno subito modifiche e deviazioni a causa della manifestazione.

Un messaggio di resistenza e solidarietà

Il volantino distribuito dai manifestanti, firmato da Dax Resiste, chiarisce le motivazioni alla base dell’iniziativa: “Scendiamo in strada a Milano” per opporsi a una repressione che si maschera da sicurezza, per fermare la guerra e il genocidio, e per sostenere la resistenza dei popoli. “Con Dax e Ramy nel cuore” è il messaggio che risuona tra i partecipanti, un richiamo alla memoria e alla lotta per i diritti. Inoltre, i militanti hanno annunciato la liberazione di uno spazio in via Ettore Ponti 10, un gesto simbolico in una città sempre più orientata verso il profitto e la privatizzazione.