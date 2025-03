Attimi di paura a Rozzano, ma il piccolo è cosciente e in via di recupero.

Un pomeriggio di paura a Rozzano

Venerdì pomeriggio, attorno alle 16, la tranquillità della frazione Ponte Sesto a Rozzano è stata interrotta da un grave incidente stradale. Un bambino di soli 5 anni è stato travolto da un’auto mentre si trovava nei pressi delle strisce pedonali. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e i passanti, che hanno assistito alla scena con angoscia.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha attivato due equipaggi in codice rosso, pronti a intervenire in situazioni di emergenza. Fortunatamente, le condizioni del piccolo sono risultate meno gravi del previsto. Nonostante i traumi riportati, il bambino era sveglio e cosciente al momento dell’arrivo dei soccorsi. È stato quindi trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda, dove è stato accolto in codice giallo, segno che le sue condizioni erano stabili.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto in una zona residenziale, non lontano dalle strisce pedonali regolate da un semaforo. Le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. Nel frattempo, il traffico lungo la strada è rimasto rallentato per consentire le operazioni di soccorso e indagine. È fondamentale comprendere le circostanze che hanno portato a questo tragico evento, per prevenire simili incidenti in futuro.