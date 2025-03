Un giovane motociclista in codice rosso dopo un violento scontro con un'auto.

Un violento scontro in via Bergamo

Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 marzo, Milano è stata teatro di un grave incidente stradale che ha coinvolto un motociclista di 29 anni. L’incidente è avvenuto poco dopo le due, all’intersezione tra via Bergamo e via Morosini, in una zona non lontana da Piazzale Libia, nota per il suo traffico intenso. Il giovane, alla guida di una Ducati Monster, ha avuto la peggio dopo un violento impatto con un’Audi.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Subito dopo l’incidente, è scattata la chiamata ai soccorsi. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza e urgenza ha inviato un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Il motociclista, sbalzato dalla sella e finito a terra, è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, ma al momento non sono state fornite ulteriori informazioni sul suo stato di salute.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

Illeso, invece, il conducente dell’auto coinvolta nello scontro. Sul luogo dell’incidente, oltre ai mezzi di emergenza, è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale di Milano. Gli agenti hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Le autorità stanno esaminando le testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza per chiarire le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento.