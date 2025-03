Una donna di 93 anni è deceduta nel parcheggio automatizzato di un hotel a Milano, indagini in corso.

La tragedia nel cuore di Milano

Un drammatico incidente ha scosso la serata di venerdì 14 marzo a Milano, quando una donna di 93 anni ha perso la vita nel parcheggio automatizzato di un hotel. L’episodio è avvenuto in via Santa Sofia, al civico 8, dove la vittima, originaria di Roma, è rimasta schiacciata in circostanze ancora da chiarire. La chiamata ai soccorsi è giunta poco prima delle 21, ma purtroppo i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Le prime ricostruzioni

I vigili del fuoco, intervenuti per estrarre il corpo della donna, hanno fornito una prima ricostruzione dell’accaduto. Secondo le informazioni disponibili, la vittima sarebbe rimasta intrappolata tra il vano ascensore e il punto in cui aveva parcheggiato la sua auto. Tuttavia, la dinamica esatta dell’incidente rimane incerta e oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Indagini in corso

La polizia e la magistratura stanno attualmente indagando sull’incidente per chiarire le responsabilità e le cause che hanno portato a questa tragedia. La comunità locale è scossa dall’accaduto, e molti si interrogano su come sia potuto succedere un evento così tragico in un luogo che dovrebbe garantire sicurezza e protezione ai suoi utenti. Le indagini potrebbero portare a una revisione delle procedure di sicurezza nei parcheggi automatizzati, per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro.