Il sindacato Usb Lavoro Privato riposiziona lo sciopero per garantire maggiore chiarezza nelle rivendicazioni.

La decisione di Usb Lavoro Privato

Il sindacato Usb Lavoro Privato ha recentemente annunciato la sospensione dello sciopero di 24 ore previsto per il 18 e 19 marzo nel settore ferroviario. Questa decisione è stata presa con l’intento di riposizionare l’agitazione in una data futura, che sarà comunicata a breve. La scelta non è stata influenzata dalle indicazioni della commissione di garanzia, ma è il risultato di una valutazione politica interna al sindacato.

Motivazioni dietro la sospensione

Usb ha dichiarato che la decisione di posticipare lo sciopero è stata presa per garantire una maggiore chiarezza sulle piattaforme contrattuali e sulle rivendicazioni relative al miglioramento delle condizioni di lavoro. Il sindacato ha sottolineato l’importanza di mantenere un fronte unito, soprattutto in un periodo in cui gli scioperi nel settore ferroviario hanno visto una partecipazione mai così alta, ma sono stati spesso ignorati dalle istituzioni.

Conferma dello sciopero di 8 ore

Nonostante la sospensione dello sciopero di 24 ore, resta confermato lo sciopero di 8 ore indetto da altre sigle sindacali, come Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti. Questo sciopero si svolgerà mercoledì 19 marzo, dalle 9.01 alle 16.59, e riguarderà i treni di Trenord, Trenitalia, Tper e Italo Ntv. La situazione rimane quindi complessa per il trasporto pubblico locale su rotaia, con possibili disagi per i pendolari e gli utenti del servizio ferroviario.