Tutti i dettagli sullo sciopero di 8 ore che coinvolgerà il trasporto ferroviario in Italia.

Un giorno di disagi per il trasporto ferroviario

Mercoledì 19 marzo si preannuncia una giornata di disagi per i viaggiatori in Italia, a causa di uno sciopero di 8 ore che coinvolgerà i principali operatori ferroviari, tra cui Trenord, Trenitalia, Tper e Italo Ntv. La protesta, proclamata dai sindacati Orsa, Ugl e Fast, avrà inizio alle 9.01 e terminerà alle 16.59, creando potenziali ripercussioni su tutti i servizi ferroviari nazionali.

Impatto sui servizi ferroviari

Secondo le comunicazioni ufficiali, lo sciopero riguarderà esclusivamente il settore ferroviario, mentre i mezzi pubblici di Milano, come metro, tram e bus, non subiranno conseguenze. Tuttavia, i passeggeri sono avvisati che potrebbero verificarsi cancellazioni e ritardi nei servizi regionali, suburbani e aeroportuali. Trenord ha confermato che le fasce orarie di garanzia non saranno interessate, ma i treni in partenza prima delle 9.01 e in arrivo entro le 10.00 saranno garantiti.

Servizi alternativi e rimborsi

Per mitigare i disagi, Trenord ha predisposto un servizio bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Inoltre, i passeggeri di Italo Ntv e Trenitalia possono richiedere un rimborso per i viaggi non effettuati, a partire dalla dichiarazione di sciopero. È importante notare che i rimborsi possono essere richiesti fino all’ora di partenza del treno prenotato per i treni Intercity e Frecce, e fino al giorno precedente per i treni regionali.