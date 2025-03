Un'importante ristrutturazione da 110 milioni di euro al centro delle tensioni

Proteste in corso all’ospedale Sacco

Venerdì mattina, all’interno del padiglione 5 dell’ospedale Sacco di Milano, si è verificata una protesta da parte di alcuni operai, i quali hanno sollevato la loro voce contro presunti ritardi nei pagamenti degli stipendi. Questo episodio ha attirato l’attenzione dei carabinieri, che sono stati chiamati a intervenire per mantenere la situazione sotto controllo.

Le cause del malcontento

La protesta è scaturita da una serie di irregolarità relative ai pagamenti, con lavoratori che lamentano di non aver ricevuto gli stipendi dovuti. Queste difficoltà economiche hanno portato gli operai a salire su un ponteggio, manifestando così il loro disagio e la loro frustrazione. Secondo quanto riportato da MilanoToday, l’intervento di ristrutturazione dell’ospedale, finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), ammonta a 110 milioni di euro e prevede lavori significativi che dovrebbero concludersi entro il 2026.

Il progetto di ristrutturazione

Il cantiere dell’ospedale Sacco è suddiviso in diversi lotti e coinvolge ben 13 padiglioni, i quali necessitano di adeguamenti sismici, strutturali e antincendio. Questo intervento è cruciale non solo per migliorare la sicurezza della struttura, ma anche per garantire un servizio sanitario di qualità ai cittadini. Tuttavia, la situazione attuale mette in evidenza come le difficoltà economiche possano influenzare negativamente il morale dei lavoratori e, di conseguenza, la riuscita del progetto stesso.

Interventi delle autorità

Le forze dell’ordine sono intervenute per monitorare la situazione e garantire la sicurezza all’interno del cantiere. Al momento, la protesta è ancora in corso, ma le autorità stanno lavorando per risolvere le problematiche legate ai pagamenti e per riportare la calma tra i lavoratori. È fondamentale che le aziende coinvolte nel progetto rispettino gli accordi e garantiscano il pagamento puntuale degli stipendi per evitare ulteriori tensioni e disagi.