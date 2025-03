Una donna di 42 anni è stata trasportata d'urgenza all'ospedale dopo una caduta da un edificio.

La drammatica caduta in via Costantino Baroni

Nella notte tra giovedì e venerdì, precisamente il 14 marzo, si è verificato un incidente tragico in via Costantino Baroni a Milano. Una donna di 42 anni è precipitata dal balcone di un condominio, riportando ferite gravi. L’episodio è avvenuto pochi minuti prima delle 3 del mattino, quando i residenti della zona hanno udito un forte rumore. Immediatamente, è stata allertata l’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Le condizioni della donna sono apparse subito critiche. I soccorritori, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno prestato le prime cure alla vittima, che è stata poi trasportata d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano. La centrale operativa del 118 ha gestito la situazione con la massima urgenza, attivando tutte le procedure necessarie per garantire un intervento tempestivo. La donna è arrivata al pronto soccorso con un codice rosso, segno della gravità delle sue condizioni.

Indagini in corso da parte dei carabinieri

Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, sono intervenute per avviare le indagini sull’accaduto. Al momento, non sono chiare le circostanze che hanno portato alla caduta della donna. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali video di sorveglianza per ricostruire la dinamica dell’incidente. La comunità locale è scossa da questo evento tragico, e molti si chiedono cosa possa aver spinto la donna a compiere un gesto così estremo.