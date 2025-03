Un'operazione della polizia culmina con l'arresto di un 28enne a Buccinasco.

Un inseguimento avvincente tra le strade di Buccinasco

Le strade di Buccinasco sono state teatro di un’operazione di polizia che ha catturato l’attenzione dei residenti. Intorno alle ore 18, le sirene delle volanti hanno risuonato tra via Petrarca e via Tiziano, segnalando un inseguimento che ha coinvolto un uomo di 28 anni, di origini sudamericane. La polizia, allertata da segnalazioni di attività sospette, ha avviato un’operazione per fermare il sospettato, ritenuto in possesso di sostanze stupefacenti.

La fuga e il tentativo di nascondersi

Il 28enne, accortosi della presenza delle forze dell’ordine, ha tentato di fuggire verso il confine con Milano. Nonostante i suoi sforzi per eludere la cattura, gli agenti non hanno perso d’occhio il sospettato. L’inseguimento si è intensificato quando l’uomo ha cercato di nascondersi tra le vie di Buccinasco, ma la polizia, supportata dalla locale, ha mantenuto la pressione, costringendolo a prendere decisioni affrettate.

Arresto e indagini in corso

Giunto in via Petrarca, il 28enne ha tentato di disfarsi della droga, lanciando diversi panetti di sostanza stupefacente mentre cercava di scappare a piedi. Tuttavia, gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo. Arrestato per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale, l’uomo è ora sotto interrogatorio. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente la sua rete di spaccio e le modalità di approvvigionamento della droga. Questo episodio sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.