Una lite tra studenti sfocia in una zuffa, tre giovani trasportati in ospedale.

Un episodio di violenza tra giovani

Giovedì 13 marzo, il liceo Severi Correnti di via Alcuino a Milano è stato teatro di una rissa che ha coinvolto cinque studenti. L’incidente, avvenuto poco prima delle 10 del mattino, ha richiesto l’intervento delle ambulanze e della polizia. Tre ragazzi sono stati trasportati al pronto soccorso in codice verde, segno che le loro condizioni non destano preoccupazione, ma l’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle scuole.

Le dinamiche della zuffa

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata per motivi banali, ma è rapidamente degenerata in una violenta zuffa. Tra i coinvolti ci sono due ragazzi di 16 anni e tre giovani di 18 anni. I ragazzi si sono affrontati a mani nude, senza l’uso di oggetti contundenti, il che ha limitato le conseguenze fisiche. Tuttavia, la situazione ha creato panico tra gli studenti e il personale scolastico, richiedendo un intervento immediato da parte dei servizi di emergenza.

Reazioni e conseguenze

La scuola, interpellata da *MilanoToday*, ha scelto di non commentare l’accaduto, lasciando aperti interrogativi sulla gestione della sicurezza all’interno dell’istituto. Questo episodio mette in luce un problema crescente nelle scuole italiane: la violenza tra studenti. Le autorità scolastiche e i genitori sono chiamati a riflettere su come prevenire simili episodi in futuro, promuovendo un ambiente di apprendimento più sicuro e rispettoso.