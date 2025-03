La città si prepara a un'ondata di maltempo con piogge intense e allerta meteo.

Situazione meteo attuale a Milano

Milano si trova attualmente sotto l’influenza di un’ondata di maltempo che porterà forti piogge a partire dal pomeriggio di mercoledì 12 marzo. I meteorologi avvertono che la situazione non è destinata a migliorare nel breve periodo, con precipitazioni che continueranno a colpire la città e i suoi dintorni. L’allerta meteo di codice giallo, che indica un rischio idrogeologico, entrerà in vigore dalle 18 di giovedì 13 marzo, segnalando la necessità di prestare attenzione a possibili esondazioni e altri eventi legati al maltempo.

Previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni indicano che le piogge si intensificheranno nel tardo pomeriggio e nella serata di giovedì, con un aumento delle precipitazioni a partire dai settori alpini e prealpini. I cittadini sono invitati a rimanere vigili e a seguire le indicazioni delle autorità locali. I fiumi Seveso e Lambro saranno monitorati costantemente, ma al momento non si prevedono situazioni di particolare allerta. Tuttavia, è fondamentale prestare attenzione nelle aree a rischio esondazione e nei pressi di strutture temporanee come tende e dehors.

Consigli per la popolazione

In vista dell’allerta meteo, le autorità raccomandano di adottare alcune precauzioni. È importante non sostare sotto gli alberi o vicino a cantieri, e di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi. Durante le precipitazioni, si prevede un aumento della velocità del vento, con raffiche che potrebbero raggiungere i 90 km/h in alcune zone. Pertanto, è consigliabile evitare di uscire se non strettamente necessario e di seguire le indicazioni fornite dalla protezione civile.

Conclusioni sulle previsioni meteo

La giornata di venerdì 14 marzo vedrà un’attenuazione delle precipitazioni, ma non si escludono rovesci sporadici. Gli esperti meteo prevedono che i quantitativi di pioggia varieranno tra 15 e 30 mm nelle zone montuose, mentre nelle aree pianeggianti si attesteranno tra 3 e 15 mm. È fondamentale rimanere informati e seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti per affrontare al meglio questa fase di maltempo.