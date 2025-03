Un'operazione dei carabinieri ha portato alla cattura di un'organizzazione che spacciava droga come snack.

Un’operazione complessa e ben organizzata

Negli ultimi due anni, i carabinieri hanno portato avanti un’indagine meticolosa che ha portato all’arresto di 14 persone coinvolte in un traffico di droga a Gallarate. L’operazione, denominata ‘Master of Logistics’, ha rivelato un’organizzazione che non solo spacciava sostanze stupefacenti, ma lo faceva in modo innovativo, confezionando la droga in modo da sembrare snack comuni. Questo metodo ha permesso agli spacciatori di eludere i controlli e di raggiungere un pubblico più ampio.

Il ruolo del 28enne regista dell’operazione

Al centro di questa rete c’era un giovane di 28 anni, considerato il mastermind dell’attività illecita. Durante le indagini, è emerso che il suo approccio era imprenditoriale, gestendo i suoi collaboratori con efficienza e strategia. I membri del gruppo erano soprannominati ‘magazzini’, in quanto si occupavano di nascondere la droga. Questo sistema gerarchico ha reso l’organizzazione particolarmente difficile da infiltrare per le forze dell’ordine.

Sequestri e arresti: un colpo duro al traffico di droga

Il blitz dei carabinieri ha portato a 21 perquisizioni e a un ingente sequestro di sostanze stupefacenti. Tra i materiali confiscati, vi erano 35 chili di droga, tra cui hashish e marijuana, oltre a confezioni di caramelle al Thc. Durante le operazioni, sono stati rinvenuti anche 22 grammi di cocaina e oltre 120mila euro in contante. Gli arrestati sono stati trasferiti in vari penitenziari lombardi, segnando un importante passo avanti nella lotta contro il traffico di droga nella regione.