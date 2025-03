La scomparsa di un grande professionista del settore e appassionato di ciclismo

Un professionista del giornalismo

Walter Todaro, un nome che ha segnato la storia del giornalismo milanese, è venuto a mancare il 13 marzo. Con una carriera che ha spaziato tra diverse testate, tra cui “Prealpina”, “Il Giorno” e “Corriere della Sera”, Todaro ha saputo catturare l’essenza della vita quotidiana attraverso il suo obiettivo. La sua passione per la fotografia non era solo un lavoro, ma un modo per raccontare storie, emozioni e momenti significativi della comunità.

Una vita dedicata alla fotografia

Nato a Castano Primo, Walter ha iniziato la sua carriera come guardia giurata, ma nel 2010 ha deciso di dedicarsi completamente alla fotografia. Da quel momento, ha collaborato con diverse testate dell’Alto Milanese, diventando un punto di riferimento per la documentazione di eventi locali. La sua abilità nel catturare attimi preziosi lo ha reso un fotografo molto apprezzato, in particolare per il suo lavoro legato al Palio di Legnano e alle gare di ciclismo.

Un tributo dalla comunità

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità. Il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, ha espresso le sue condoglianze, sottolineando l’importanza di Todaro nel panorama della fotografia giornalistica locale. La sua eredità vive nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di lavorare con lui e di chi ha potuto apprezzare il suo lavoro. Walter lascia un vuoto incolmabile, ma anche un esempio di dedizione e passione per il giornalismo.